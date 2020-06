Pressemitteilung BoxID: 803773 (MARIP GmbH)

Neue Rechtsform MARIP Werbelebensmittel, Matthias Rippert

Der Werbeartikelhersteller für personalisierte Bonbons und Schokolade sowie Werbeartikel Fruchtgummi hat seine Rechtsform geändert.

Die Firma MARIP Werbelebensmittel, Matthias Rippert, hat eine neue Rechtsform und wurde in eine GmbH umgewandelt.

Die aktuelle Firmenbezeichnung lautet nun MARIP GmbH.

Das Unternehmen wird von Matthias Rippert als Geschäftsführer geleitet.



Matthias Rippert gründete 1993 die Firma MARIP in Künzell bei Fulda und begann mit der Veredelung von Bonbons mit personalisierter Werbung für Autohäuser und Hochzeiten.

2007 kam dann der Umzug nach Fulda ins Münsterfeld mit neuen Produktions- und Büroräumen. Das Sortiment wurde stetig erweitert. Neben den personalisierten Werbesüssigkeiten wie Schokolade und Bonbons könnten nun auch Fruchtgummi und Traubenzucker mit individueller Werbung gefertigt werden.

Im Laufe der Zeit wurden viele Investitionen getätigt und insbesondere in neue Maschinen investiert. Bedingt durch das stetige Wachstum entstand der Entschluss das Unternehmen in eine GmbH umzuwandeln. Die MARIP GmbH freut sich sehr ihren Kunden mit vielen Köstlichkeiten, wie Schokolade personalisiert und personalisierten Bonbons sowie Werbeartikel Fruchtgummi das Leben weiterhin versüßen zu dürfen.



Die Stärke des Unternehmens liegt unter anderem darin, kleine Mengen - in guter Qualität, sehr schnell liefern zu können.



Durch die eigene Druckerei und Abpackfertigung, mit einem vielfältigen und modernen Maschinenpark erfolgt eine zügige Fertigung.



MARIP GmbH

Im Kreuzfeld 2

36145 Hofbieber

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (