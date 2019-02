Der schnellste Hase von Giengen an der Brenz

15.02.19

Mit dem Ende von Weihnachten wurde in Giengen an der Brenz die Trainingsphase eingeläutet. Denn: das Hasenrennen an Ostern steht kurz bevor.



Das bedeutet für die kuscheligen Sporthäschen der Margarete Steiff GmbH einen ausgeklügelten Trainingsplan und Vorbereitungen für den Lauf ihres Lebens. Das Team der Hazel Hasen kann es kaum mehr erwarten. Die drei Hasen aus weißem, braunem und rosa Trevirasamt haben sich bereits mit ihren Glöckchen und ihren Schleifen für das Rennen schick gemacht. Mit ihren 11 cm und dem Fähnchen im linken Löffel sind sie die perfekten Läufer: klein, wendig und absolut windschnittig.



Hoppel Hase kann es schon gar nicht mehr erwarten! Für ihn wird es das erste Osterrennen sein. Der kleine Hase aus streichelweichem Webpelz bekommt große Augen, wenn er die alten Renn-Hasen sieht und freut sich über ihre Tipps.



Einer dieser alten Renn-Hasen ist Melly Hase. Sie hat bereits einige Wettkämpfe bestritten und konnte dabei einige Siege einfahren. Jetzt, als Renn-Hasen-Rentner trainiert Melly nur noch die jungen Wettkämpfer und hat immer offene Hasenohren.



So vorbereitet kann das große Hasen-Rennen an Ostern kommen.





