Pressemitteilung BoxID: 783399 (Marco Polo Reisen GmbH)

Sechs Bundesstaaten, null Inlandsflüge: Neue Nordindien-Reise von Marco Polo setzt auf die Bahn

Im Raj-Mandir-Kino gemeinsam mit indischen Filmfans bei einem Bollywood-Abenteuer mitfiebern. In Varanasi per Boot durch die rituelle Gute-Nacht-Zeremonie für Flussgöttin Ganga gleiten. Im Ranthambore-Nationalpark nach Bengaltigern und 250 Vogelarten Ausschau halten - und dazwischen immer wieder mit dem Zug unterwegs sein. Die neue 20-tägige Marco Polo Reise "Indien - ausführlich" bringt Gäste zu den Highlights von sechs nordindischen Bundesstaaten. Dabei verzichtet sie bewusst auf Inlandsflüge und setzt stattdessen auf Bahnverbindungen wie den neuen Vande Bharat Express - ein Hochgeschwindigkeitszug, der von Varanasi nach Delhi unterwegs ist.



Indiens Norden in 20 Tagen



Per Bahn geht es für die Gäste auch von Mumbai nach Ahmedabad und von dort weiter Richtung Aravalligebirge - nachhaltig und gleichzeitig ein tolles Erlebnis, denn spontane Gespräche mit indischen Zugreisenden sind inklusive. Außerdem begegnen die Marco Polo Entdecker einer Reinkarnation des Gottes Shiva; sie wandeln auf den Spuren von James Bond zum Picholasee, wo der Film "Octopussy" gedreht wurde, und sie können nach einem Besuch von Taj Mahal und Rotem Fort über den Bapu-Basar von Agra bummeln. Delhi, den Schlusspunkt der Reise, erreichen die Urlauber im Vande Bharat Express mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde - die Linie ist ein Prestigeprojekt in einem Indien, das daran arbeitet, seine Bahnstrecken und die Bequemlichkeit der Züge stetig zu verbessern. Im Herzen der Hauptstadt Delhi sind die Gäste dann nochmal wie die Einheimischen unterwegs: diesmal mit Rikschas zur Jama Masjid, der größten Moschee des Landes.



Die Fakten zur Reise



Die 20-tägige Reise "Indien - ausführlich" ist ab 2.199 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Im Reisepreis enthalten sind die Flüge, Transfers und Bahnfahrten, die Hotels sowie je zwei Safari- und Bootsfahrten. Außerdem inklusive: die Begleitung durch den Deutsch sprechenden Marco Polo Scout. Mehr Infos im Internet: www.marco-polo-reisen.com/4440



Alle Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten stellt Marco Polo automatisch klimaneutral, die Flüge können Gäste freiwillig kompensieren. Eine freiwillige CO2-Kompensation der Flüge nach Mumbai und zurück aus Delhi ist für rund 12 Euro möglich.



Detaillierte Informationen zu den neuen Reisen und anderen Angeboten von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center des Veranstalters unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (