Pater Flavian in wenigen Wochen ausverkauft!

Regelrecht aus den Händen gerissen wurde Verlegerin Manuela Kinzel vom Buch von Pater Flavian „Pater Flavian erzählt“. Schon nach ganz wenigen Wochen war die erste Auflage, 800 Exemplare, ausverkauft. Eine zweite Auflage liegt nun bereit, um weitere Kundenwünsche zu erfüllen.



Das Schönste für die Verlegerin sind die Telefonate mit dem Pater, denn jedes Mal erzählt er ihr von herzlichen Briefen mit lieben Dankesworten, die er für die tröstenden und Mut machenden Texte in seinem Buch berichtet. Gern hört sie ihm zu.



Überwältigt ist er vom Verkauf und freut sich sehr, dass die zweite Auflage so schnell geliefert werden konnte.



Pater Flavian Ascher ist einer dieser Brüder, der die Liebe Gottes ausstrahlt, der sein Leben voll Vertrauen in die Hand Gottes und der Gottesmutter gegeben hat und für die Menschen immer ein offenes Ohr hat. Tiefe Frömmigkeit und starken Glauben zeichnen den beliebten Pater aus.



Wer ein persönliches Geschenk sucht oder das ansprechende Büchlein schon verschenkt hat, für den ist „Pater Flavian erzählt“, ISBN 978-3-95544-138-8, eine Empfehlung.



Ab sofort ist es über den Buchhandel, das Internet oder direkt über den Manuela Kinzel Verlag, Tel. 07165 929 399 wieder erhältlich.

