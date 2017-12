Das MAN Weihnachtspaket XXL

Das vielleicht größte Weihnachtspaket Deutschlands steht seit dem ersten Advent auf dem Betriebsgelände des MAN-Stützpunktes Regensburg, direkt an der B15, einer sehr stark befahrenen Ausfallstraße.



Holger Ziems, MAN Verkaufsleiter Truck in Regensburg, ließ den MAN TGE 3,5-Tonner Kastenwagen als XXL-Weihnachtspaket verpacken und präsentiert ihn während der Adventszeit in der Junkersstraße 15, 93055 Regensburg.



Holger Ziems sagte: „Natürlich soll unser XXL-Weihnachtspaket nicht nur ein Hingucker sein. Der MAN TGE steht auch sinnbildlich für ein Weihnachtsgeschenk. Um dem gerecht zu werden, stellen wir ihn im nächsten Sommer einer sozialen Einrichtung kostenlos zur Verfügung. Hier ist unsere Wahl auf das Thomas Wiser Haus in Regenstauf gefallen, das sich u. a. der heilpädagogischen und therapeutischen Betreuung von Kindern annimmt. Im Sommer 2018 wird diese Einrichtung mit einem MAN TGE Kleinbus die betreuten Kinder in die Ferienlager fahren.“

