Neues Netzportal der NRM Netzdienste Rhein-Main ist online

Mehr digitaler Komfort beim Hausanschluss

Ein Online-Portal der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM) ermöglicht künftig, Standard-Hausanschlüsse für Strom, Gas, Wasser und Wärme digital zu beantragen und zu bestellen. Das System prüft automatisch, welche Medien an der angegebenen Adresse verfügbar sind. Auf dem NRM-Netzportal können Kunden auch die Änderung eines bestehenden Anschlusses veranlassen. Die Trennung einer Hausanschlussleitung zu beantragen, ist ebenfalls möglich. Ist ein Antrag erfolgt, informiert das System per E-Mail über den Status und weitere Schritte. Die Mainova-Tochter bietet Bauherren, Anschlussnehmern und Installationsunternehmen den digitalen Service in ihrem Netzgebiet an.



Der Mainova-Vorstandsvorsitzende Dr. Constantin H. Alsheimer sagt: „Rund 3.000 Anfragen für Standard-Hausanschlüsse gehen jährlich bei der NRM auf unterschiedlichsten Kanälen ein. Alles war bisher sehr papierintensiv. Dank der neuen digitalen Plattform wird der Prozess für unsere Kunden deutlich komfortabler. Denn wir kümmern uns, dass Energie einfach funktioniert.“



Das Strom-Netzgebiet der NRM deckt die Stadt Frankfurt ab – mit Ausnahme einiger westlicher Stadtteile. Das Erdgas-Netzgebiet erstreckt sich über ganz Frankfurt sowie rund 30 angrenzende Kommunen. Es reicht von Hochheim am Main über Kronberg im Taunus bis Karben in der Wetterau. Mehr Informationen zum digitalen NRM-Netzportal unter https://www.nrm-netzdienste.de/netzanschluss/netzportal.html.

