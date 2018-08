Diana Rauhut neues Vorstandsmitglied der Mainova AG

Der Aufsichtsrat der Mainova AG hat in seiner heutigen Sitzung Diana Rauhut für fünf Jahre zum Vorstand des Energieversorgungsunternehmens bestellt. Die 42-Jährige wird zukünftig die Geschäftsbereiche Vertrieb Privat- und Gewerbekunden, IT und Kundenservice verantworten. Der genaue Zeitpunkt des Dienstantritts wird zeitnah bekannt gegeben.



Diana Rauhut studierte Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Energiewirtschaft am Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) in Köln. Sie begann ihre berufliche Laufbahn im RWE Konzern als Business Development Managerin in Frankfurt am Main. Es folgten weitere Stationen in Energiehandel und Netzservices im Konzern sowie in der Zentrale der RWE AG unter anderem in den Bereichen Finanzen, Prozesse und IT. Zuletzt war sie bei der Innogy SE in einer leitenden Position im Geschäftskundenvertrieb und verantwortete hier Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Digitalisierung. Diana Rauhut ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Im Rahmen der konsequenten strategischen Weiterentwicklung des Konzerns hatte der Aufsichtsrat der Mainova eine Erweiterung der Vorstands von derzeit drei auf vier Mitglieder beschlossen, um den Herausforderungen der zunehmenden Transformation des Energieversorgungssystems sowie der Digitalisierung und der damit verbundenen Vielzahl an neuen Aufgaben zu begegnen.



„Wir freuen uns, Diana Rauhut als neues Vorstandsmitglied gewonnen zu haben, die über eine langjährige Erfahrung und eine hohe Expertise im Energiesektor und im Management von Veränderungsprozessen verfügt“, sagte Mainova-Aufsichtsratsvorsitzender, Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker. „Mit dem erweiterten Vorstand ist Mainova nun noch besser gerüstet, um sich auch zukünftig erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten und die Energiewende konsequent voranzutreiben.“



Der Vorstandsvorsitzende der Mainova AG Dr. Constantin H. Alsheimer begrüßte die Entscheidung des Aufsichtsrates ausdrücklich: „Im Namen des gesamten Vorstands und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heiße ich Diana Rauhut als neues Vorstandsmitglied herzlich willkommen. Wir wünschen ihr einen guten Start und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“



Der Vorstand der Mainova AG setzt sich somit künftig aus folgenden Mitgliedern zusammen: Dr. Constantin H. Alsheimer (Vorstandsvorsitzender), Norbert Breidenbach, Lothar Herbst und Diana Rauhut.

