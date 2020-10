Draußen zu sein ist dir wichtig. Das ganze Jahr über. Egal, ob ein ausgedehnter Spaziergang, eine Winterwanderung, ein Ausflug in die nähere oder weitere Umgebung, eine Rodelpartie, Eisstockschießen oder eine Schneeschuh-Tour. Du bist offen für Vieles, Hauptsache du bist aktiv und im Freien. Dafür brauchst du eine Jacke, die genauso vielseitig ist wie du. Genau dafür haben wie bei Maier Sports unsere neue Generation von Doppeljacken entwickelt. Mit solch einer extrem vielseitigen 3-in-1-Jacke bist du für alle großen und kleinen Abenteuer in der Natur, aber auch in der City rund ums Jahr perfekt ausgerüstet.



Da Doppeljacken wieder ein Revival erleben, haben unsere Produktentwickler und Designer verschiedene Modelle kreiert. Zum einen 3-in-1-Jacken für den sportlichen Outdoor-Einsatz, die sich primär an den Bedürfnissen von Wander-Fans orientieren und auf einen höheren Aktivitäts-Level ausgelegt sind. Zum anderen Doppeljacken, die primär im urbanen Umfeld, auf Reisen und bei moderaten Aktivitäten in der Natur ihre Stärken ausspielen. Vielseitigkeit und Ganzjahres-Einsatz zeichnen alle Modelle aus.



Doppeljacke Gregale DJ – nicht nur zum Wandern



Ein gutes Beispiel für die angesprochene Variabilität ist unsere für Wander-Fans ausgelegte Doppeljacke Gregale DJ, die wir in einer Damen- und Herrenversion anbieten. Lässig, warm und extrem flexibel. Denn die Gregale DJ hat dir mit ihrer Konstruktion als funktionelle Doppeljacke mehr zu bieten als von außen zu sehen ist.



Beginnen wir bei der Außenjacke. Sie ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Dafür sorgt die mTEX 10.000 Membran. Die umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung lässt Wassertropfen und Schneekristalle abperlen und die einstellbare Kapuze trotzt Wind und Wetter. Solo hast du damit eine überzeugende Wanderjacke, die dich das ganze Jahr vor widrigem Wetter schützt.



Wird's richtig kalt und stürmisch, freust du dich über die herausnehmbare Fleece-Innenjacke, die du auch alleine tragen kannst. Da sie viel isolierende Luft einschließen kann, hält sie dich schön warm. Solo – und im Verbund mit der hinten länger geschnittenen Außenjacke noch viel mehr. Diese ist übrigens mit einem Netzfutter ausgestattet, das über die dreifach aktive Frischeausrüstung Silverplus® verfügt. Damit haben unangenehme Gerüche keine Chance. Die Gregale DJ ist eine 3-in-1-Jacke, die diesen Namen wirklich verdient (UVP ab 199,95 €).



Alternativen für urbane Ansprüche



Wenn du eine ganzjahrestaugliche Jacke eher für den City- und Freizeitbereich mit kleinen Ausflügen in die Natur suchst, findest du bei Maier Sports ebenfalls interessante Modelle, die sich zudem stärker an aktuellen modischen Trends orientieren. So zum Beispiel die Damen-Doppeljacke Talia DJ W oder das Herrenmodell Bryant DJ M.



Talia DJ W – außen cleaner Wetterschutz, innen kuscheliger Stepp



Ganz anders ausgerichtet ist die Damen-Doppeljacke Talia DJ W. Du wünschst dir eine Übergangsjacke, die an schönen Spätsommertagen nicht zu dick sein soll. Und wenn die ersten Herbststürme durch die Stadt blasen, willst du geschützt sein. Beim ersten Wintereinbruch muss deine Jacke natürlich warm sein, am besten so warm, dass du damit auch durch den ganzen Winter kommst – bei Spaziergängen im Park, Ausflügen in die Stadt, beim Einkaufsbummel oder einer City-Tour. All das bietet dir die hochfunktionelle Doppeljacke Talia DJ W. Der Look von außen ist jung, unkompliziert, clean und somit wunderbar alltagstauglich. Ein modisches Teil mit voller Outdoor-Funktion.



Von innen wird dich die aufwendige und auffallend fein gemachte Verarbeitung begeistern. Sehr attraktiv auch der Kontrast, den die Innenjacke bildet. Die Außenjacke mit mTEX 10.000 Membran ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Sie trotzt Wind und Wetter, und die PFC-freie Imprägnierung lässt Wassertropfen abperlen. Die ideale Wetterschutzjacke. Kommt unverhofft noch der Altweibersommer, trägst du nur die schön gearbeitete Innenjacke, die mit ihrer attraktiven Steppung eine tolle Figur macht. Zusammen werden die beiden zur kuscheligen Winterjacke.



Egal, in welcher Form du die Talia trägst: Damit kannst du dich mit gutem Gewissen sowohl in einer Schwäbischen Fußgängerzone als auch in London, Paris oder Stockholm sehen lassen

(UVP ab 299,95 €).



Bryant DJ M – Understatement mit Kontrastprogramm



Natürlich haben wir auch die passende Alternative für Herren im Programm: die Doppeljacke Bryant DJ M. Diese urban designte Doppeljacke zeigt sich von außen in gedeckten Tönen. Hoch gezogener Kragen, reichlich Taschen, gerader Schnitt mit Tunnelzug in der Taille. Dazu eine wasserdichte mTEX 10.000 Membran, wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv – für vollen Wetterschutz und ein angenehmes Innenklima. Hinzu kommt die umweltfreundliche PFC-freie Imprägnierung, die bei Maier Sports Standard ist.



Doch wenn du die Doppeljacke öffnest, läuft das Kontrastprogramm. Du zeigst deine knallgelbe Stepp-Innenjacke mit schwarzem Front-Reißverschluss. Damit fällst du auf. Vor allem, wenn du die vollwertige Innenjacke solo trägst, was sich insbesondere im Herbst und Frühjahr anbietet. Zusammen mit der alltagstauglichen, seriös auftretenden Außenjacke hast du eine kuschelige Winterjacke, die dir an kalten Tagen wertvolle Dienste leistet. Sie überzeugt sowohl zum Weg zur Arbeit als auch beim Spaziergang im Park oder beim Weihnachtsmarkt-Besuch. Und wenn du dann deine Innenjacke aufblitzen lässt, zeigst du möglicherweise dein wahres Gesicht, outest dich als Fan kraftvoller Farbe (UVP ab 299,95 €).

