MAGNA veräußert Bestandsportfolio "Northern Metropoles" an BERENBERG Fonds

Nach erfolgreicher Umsetzung der Investitionsstrategie verkauft die MAGNA Real Estate AG („MAGNA“) im Rahmen eines Off-Market Deals das Bestandsportfolio „Northern Metropoles“ an den offenen Immobilienfonds BERENBERG Real Estate Hamburg. Die vier Büroimmobilien aus Hamburg, Lübeck und Norderstedt umfassen eine Mietfläche von insgesamt rund 26.800 Quadratmetern.



„Wir haben einen klaren Fokus auf Immobilien in der Hansestadt und der Metropolregion Hamburg. Daher sind wir der logische Käufer für dieses Portfolio“, sagt Ken Zipse, Geschäftsführer der Berenberg Real Estate Asset Management GmbH.



„Das Portfolio zeichnet sich auf Makroebene zum einen durch starke Standorte in der Metropolregion Hamburg aus und punktet zum anderen durch die klare Struktur. Bei allen vier Objekten handelt es sich um die Assetklasse Büro. Auf Mikroebene sind insbesondere die gute Gebäudesubstanz und die hervorragende Mietauslastung zu erwähnen, die den Deal zu einem äußerst attraktiven Anlageprodukt machen“, erläutert Jörn Reinecke, Vorstand der MAGNA Real Estate AG. „Nachdem der Portfolioaufbau und -verkauf nun erfolgreich umgesetzt und das Zielvolumen erreicht wurde, sind wir aktuell dabei, ein zweites Produkt mit einem Zielvolumen von 150 Mio. Euro aufzulegen. Insgesamt befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits Objekte für ca. 500 Mio. Euro in der Prüfung.“



Die nun veräußerten Standorte in Hamburg-Langenhorn und Norderstedt-Garstedt sowie in Lübecker Zentrumslage kombinieren solide vermietete Multi-Tenant-Strukturen mit nachgefragten Bürolagen und einer hohen Aufenthaltsqualität für die Mieter. Durch den Kauf erhöht der von Berenberg als Immobilienmanager und Universal Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegte Fonds seine Büroallokation deutlich und ist damit nahezu vollinvestiert.



Über BERENBERG



Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York. Der Fokus im Bereich Real Estate liegt neben dem Beratungs- und Transaktionsgeschäft insbesondere auf der Identifikation von geeigneten Objekten für die Strukturierung von offenen und geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. So ermöglicht Berenberg sowohl privaten als auch institutionellen Kunden einen indirekten Zugang zu ausgewählten Projekten und Portfolios. Das laufende Asset Management erfolgt durch die Berenberg Real Estate Asset Management GmbH, ein Unternehmen der Berenberg Gruppe.



Weitere Informationen: www.berenberg.de



Über UNIVERSAL-INVESTMENT



Universal-Investment ist mit rund 432 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 354 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 78 Milliarden Euro in Zusatzservices wie Insourcing, weit über 1.300 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 650 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Mit der Anfang 2019 durchgeführten Akquisition von UI labs ergänzt zudem der branchenführende IT-Datenspezialist das Service-Portfolio um Front-Office- und Datenlösungen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen, und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2019 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment ebenfalls auf Platz 1. (Stand: 28. Februar 2019).



Mehr Informationen unter: www.universal-investment.com

