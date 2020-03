Pressemitteilung BoxID: 788911 (MAG - Mannheimer Ausstellungsgesellschaft mbH)

Maimarkt Mannheim: Neues und Nachhaltiges

Für die Menschen aus der Metropolregion Rhein-Neckar ein fester Termin im Kalender: Vom 25. April bis 5. Mai bietet der Maimarkt Mannheim rund 20.000 Produkte – Sonderschauen: „Wasser – kostbare Leihgabe der Natur“ und „Games for Families“ – Modernes Handwerk, lebenswerte Metropolregion, Tierschauen und Reitturnier



Innovative und bewährte Produkte kennenlernen und ausprobieren, sich persönlich beraten lassen, Tiere und Reitsport hautnah erleben und einfach einen schönen Tag mit Familie und Freunden genießen: Das ist der Maimarkt Mannheim! Vom 25. April bis 5. Mai zeigen rund 1.400 Aussteller in 47 Hallen und auf dem großen Freigelände ihre Produkte und Dienstleistungen für angehende Bauherren, Gartenfreunde, Fitnessfans, Hobbyköche, Handwerker, Weltenbummler oder Autoliebhaber. Zum Staunen, Erleben und Mitmachen laden die Sonderschauen Wasser und Inklusion, die Kulturecke, „Buongiorno Italia“ und das Afrikanische Dorf ein.



Wer sich gesund mit regionalen Produkten ernähren, energieeffizient bauen und modernisieren oder Aktivurlaub in der Natur machen will, findet auf dem Maimarkt vielfältige Angebote. Nachhaltigkeit ist bei vielen Ausstellern präsent: In den Haushaltshallen wird vorgeführt, wie man schonend wischt, gart und kocht. In den Bauhallen zeigen Fachbetriebe ihre neuesten Methoden von der Kellerabdichtung bis zur Dachdämmung, von der Treppenrenovierung bis zur Brennwert- und Speichertechnik und beraten die Besucher. Auch für Büro und Betrieb findet man Werkzeuge, Maschinen und Nutzfahrzeuge. Möbel und Wohnaccessoires werden ebenso wie Bekleidung gerne aus Naturmaterialien angeboten. Zum Besichtigen und individuellen Planen energieeffizienter Häuser lädt das Deutsche Fertighaus Center Mannheim ein – und zum bunten Markt im Afrikanischen Dorf.



Was können wir tun, um das Wasser zu schützen, das als kostbare Leihgabe der Natur nicht unbegrenzt zur Vefügung steht? Was bedeutet Digitalisierung für eine Ausbildung im Handwerk? Wie bereiten sich Feuerwehren und Rettungsdienste auf ihre Einsätze vor? Die Sonderschauen zeigen den Alltag aus ungewohnter Perspektive. Hochkarätige Mediziner bringen ihr Wissen zu neuesten Präventions-, Diagnose- und Behandlungsmethoden verständlich auf den Punkt. Die lebenswerte Metropolregion zeigt sich von ihren schönsten Seiten: mit starken Unternehmen und abwechslungsreichen Ausflugszielen. Bei „Games for Families“ dürfen Menschen aller Altersgruppen gemeinsam neue Spiele ausprobieren.



Nicht nur Kinder lassen sich von Pferd, Kuh, Kalb, Ziege, Kaninchen, Ferkel, Huhn und Biene begeistern. In den Tierzelten mit Streichelzoo und auf dem Turnierplatz kann man sie aus der Nähe betrachten und Wissenswertes von den Züchtern erfahren. Beim Maimarkt-Reitturnier sind Dressur- und Springreiter der Spitzenklasse am Start, ebenso bei den Para-Equestrians.

