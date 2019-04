Pressemitteilung BoxID: 749519 (MAG - Mannheimer Ausstellungsgesellschaft mbH)

Maimarkt Mannheim: Es geht los!

Am Samstag beginnt Deutschlands größte Regionalmesse / Riesige Produktvielfalt, neue Sonderschauen, spannendes Reitturnier / Geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr

Endspurt beim Maimarkt-Aufbau: Die letzten Stände werden eingerichtet, die Kassenhäuschen stehen schon. Am Samstag, den 27. April, kann es dann endlich losgehen – der Maimarkt Mannheim beginnt! Elf Tage lang zeigen rund 1.400 Aussteller mehr als 20.000 Produkte und Dienstleistungen aus allen Lebensbereichen. In 47 Hallen und auf dem großen Freigelände warten clevere Neuheiten, innovative Trends, Schönes und Bewährtes auf Bauherren, Küchenfeen, Gartenfreunde, Fitnessfans, Heimwerker, Genussmenschen, Weltenbummler und viele mehr. Direkt am Stand können die Besucherinnen und Besucher mit Experten ins Gespräch kommen, ausprobieren, vergleichen und sich persönlich beraten lassen. Im Festzelt und in den Studios von SWR und RNF trifft man Prominenz aus Politik, Medien und Sport. Los geht’s mit Dr. Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für iente Frankfurt 2019 [Messe]Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: Er eröffnet am Samstag um 10 Uhr im Festzelt gemeinsam mit Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und dem Vizepräsidenten des Landesbauernverbandes Klaus Mugele offiziell Deutschlands größte Regionalmesse. Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen.



Spannung pur bieten auch die vielen Maimarkt-Sonderschauen. Ganz neu mit dabei ist 2019 die Sonderschau „Rheines Wasser – Der Plastikmüll in unseren Gewässern“. In Halle 33 können Interessierte an verschiedenen Mitmach-Station kleine Experimente durchführen und viele praktische Tipps mitnehmen. Im Mini-Kino warten wissenswerte Dokumentationen. Ebenfalls Maimarkt-Premiere feiert die Roadshow „Games for Families“. Ob analog oder digital: In Halle 10 werden Spiele wirkungsvoll in Szene gesetzt, dürfen vor Ort ausprobiert und nach Belieben getestet werden. Das Besondere: Alle gezeigten Games kommen ohne exzessive Gewaltdarstellung aus und bieten großen Spaß für die ganze Familie.



Mitmachen, mitwerkeln und Talente entdecken darf man auch in den Hallen des Handwerks. Das Betreten der Baustelle ist ausdrücklich erwünscht! Die Feuerwehren und Rettungsdienste der Region begeistern in Halle 25 und im Freigelände mit beeindruckenden Übungen. Welche Herausforderungen Menschen mit Handicap jeden Tag meistern, zeigt die Sonderschau „Inklusion“ in Halle 26. Vom 3. bis zum 7. Mai erklären hochkarätige Mediziner im BDH-Auditorium allgemeinverständlich moderne Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Ein absolutes Highlight für Groß und Klein sind die prächtigen Zuchtexemplare und niedliche Tierbabys in den Tierzelten. Auf dem Turnierplatz erlebt das Publikum rasante Reit-Wettbewerbe mit Olympiasiegern, Talenten aus der Region und Sportlern mit Handicap.



info:

Maimarkt Mannheim

27. April bis 7. Mai, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (