Jobs for Future: Die Messe brummt!

An den ersten beiden Messetagen wurden auf der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung in der Maimarkthalle Mannheim 28.201 (Vorjahr: 26.999) Besucher gezählt



Fragen stellen, ausprobieren und erste Kontakte knüpfen: Der Andrang auf die 342 Aussteller der Jobs for Future ist groß! Noch bis einschließlich Samstag können sich Menschen in allen Phasen des Berufslebens über aktuelle Stellenangebote, spannende Ausbildungs- und Studienplätze, Praktika und Weiterbildungen informieren. Am zweiten von drei Messetagen wurden auf der Jobs for Future 16.418 Besucher (Vorjahr: 12.459) gezählt.



Kann man auch ohne Studium Karriere machen? Was steckt hinter dem Berufsbild eines Musikproduzenten? Und wie ist das persönliche Gespräch am Messestand besonders effektiv? Die Themen der Kurzvorträge und Workshops in den Info-Foren sind vielfältig. Nicht nur Absolventen und Einsteiger, sondern auch Berufstätige, die nach neuen Herausforderungen suchen, bekommen hier wertvolle Tipps von den Profis. Schrauben, Backen, Kassieren: Die Mitmach-Aktionen an vielen Messe-Ständen und in den Info-Trucks vor der Maimarkthalle sorgen für Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern.



Auch am Samstag werden jede Menge Action an den Ständen und mehr als 40 kostenlose Workshops angeboten: Dann erfährt man zum Beispiel, wie professionelles Networking funktioniert, wie der berufliche Wiedereinstieg gelingt oder welche Fähigkeiten im Assessment Center gefragt sind. Das komplette Programm mit allen Terminen gibt es online unter www.jobsforfuture-mannheim.de zum Download.



info:



Jobs for Future - Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung

Noch bis einschließlich 18. Februar 2017 in der Maimarkthalle Mannheim

Geöffnet täglich von 10 bis 17 Uhr Eintritt frei











