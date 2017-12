Rundum gelungen - der O2 Live Concept Store

Wer in Berlin auffallen will, muss sich etwas einfallen lassen. Möchte man sich dann auch noch durch gutes, geschmackvolles Design hervortun, muss man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Im O2 Live Concept Store ist genau das geschehen.



mafi freut sich immer über eine Zusammenarbeit mit prominenten Marken, die gestalterisch etwas Neues wagen. Daher darf man sagen, dass die Freude über den Concept Store des Telekommunikationsriesen O2 besonders groß ist, denn hier ist ein wirkliches Schmuckstück entstanden.



Für das gelungene Konzept zeichnet sich die Agentur hartmannvonsiebenthal verantwortlich. Das Team entwickelt „Übersetzungen von Marken und Markenstrategien in Markenerlebnisse im Raum — auf Messen, in Stores.“ Um dem nüchternen Design des O2 Live Concept Stores mehr Wärme zu verleihen, entschied man sich für mafi Böden. Die natürlichen und unverfälschten Böden sorgen für genau die Wohlfühlatmosphäre, die man erzeugen wollte. Dass nicht nur die Kunden von diesem Konzept begeistert sind, belegen die zahlreichen Designpreise: Der O2 Store wurde mit dem German Design Award, den Iconic Awards und dem iF-communication design award ausgezeichnet.



Mit einem Mix aus unterschiedlichen Materialien wurden in dem Store verschiedene, völlig eigenständige Bereiche geschaffen; zugleich wurde aber der Eindruck eines einheitlichen Designkonzeptes bewahrt. Insgesamt 300 m2 mafi eiche Astrein, gebürstet, natur geölt sind in dem O2 Live Concept Store verlegt worden. Aber eben nicht einfach verlegt. Denn die mafi Dielen schmücken nicht nur den Boden, sondern sie sind auch als Wand- und Deckenverkleidung verbaut. Ein Raum, der rundum von mafi umgeben ist.



Die Eiche Astrein ist ein sehr homogenes Holz, das sich, wie der Name schon sagt, nicht durch Äste, sondern vielmehr durch eine elegante Maserung auszeichnet. In der natur geölten Variante kommt der kräftige Eichenton besonders gut zur Geltung. Er wird gerne in Kombination mit eher kühlen Farben verwendet und passt daher optimal zum Design des Concept Stores. Das hochmoderne Lichtkonzept, mit Spots und beeindruckend großen Leuchten, harmoniert ideal mit der Eiche Astrein und setzt die natürliche Maserung des Holzes besonders in Szene. Große freie Flächen, zumeist in Weiß gehalten, kreieren eine optische Trennung zu den in Holz gehaltenen Bereichen. Allein durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien werden so einzelne Zonen im Schauraum geschaffen – jedoch ohne für einen Stilbruch zu sorgen. Dem Kunden ist so ein unterhaltsames und angenehmes Einkaufserlebnis garantiert.



Die mafi Böden demonstrieren damit ihre hervorragende Eignung für Verkaufsräume, in denen technologische Innovation und modernes Design zusammenkommen.

Mafi Holzverarbeitungs Ges.m.b.H.

mafi ist eine familiengeführte Manufaktur für Naturholzböden aus Schneegattern in Oberösterreich. Unter Verwendung von 100% natürlichen Materialien, die frei von Giftstoffen und mit rein natürlichen Ölen veredelt werden, entstehen bei mafi einzigartige Holzfußböden in verschiedenen Farben, Strukturen und Veredelungen. mafi verantwortet und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette der Holzböden vom Stamm bis zur Diele, produziert ausschließlich in Österreich und fertigt auftragsbezogen nach individuellen Kundenwünschen. 100% Transparenz made in Austria.

