Textile Kompetenz trifft auf Langlauf-Authentizität

15.01.19

Der Bekleidungshersteller GORE® Wear und die norwegische Langlaufmarke MADSHUS haben zur aktuellen Wintersaison eine offizielle Markenkooperation begonnen. Die Zusammenarbeit umfasst die gemeinsame Kommunikation in (sozialen) Medien, auf den Websites und in der Konsumentenansprache, die Teilnahme an Events, Foto- und Videoproduktionen, den Austausch von Expertenwissen sowie gemeinsame Aktionen mit dem Fachhandel. Madshus arbeitet seit 15 Jahren mit Ole-Einar Bjørndalen als Testimonial und bei der Produktentwicklung zusammen. GORE® Wear hat den erfolgreichsten Biathleten aller Zeiten als Berater an Bord genommen.



GORE® Wear ist eine der führenden Marken für funktionelle, innovative Bike- und Laufbekleidung und brachte für den Winter 2018/19 die erste eigene Langlauf-Kollektion über ausgewählte Fachhändler auf den Markt. Das norwegische Unternehmen Madshus ist der älteste noch bestehende Skihersteller der Welt und einer der weltweit führenden Produzenten von Langlaufski, -schuhen und -stöcken. Madshus wurde bereits 1906 gegründet und produziert alle höherwertigen Ski bis heute in Norwegen.



Beide Unternehmen agieren im gleichen Marktsegment, teilen wesentliche Markenwerte und setzen ihren Fokus auf hochinnovative und -funktionelle Premiumprodukte. Sie stellen jedoch völlig unterschiedliche Produkte her: Langlauf-Hardware (Ski, Schuhe und Stöcke) auf der einen Seite, Bekleidung auf der anderen Seite.



"Wir sind über diese Partnerschaft sehr glücklich. Zusammen mit einer so authentischen Marke wie Madshus sind wir zuversichtlich, die Langlaufszene für unsere XC Ski-Bekleidungskollektion zu begeistern", sagt Ward van Duffel, Geschäftsführer von GORE® Wear.



Nils Hult, CEO Madshus, ergänzt: "GORE® Wear passt perfekt zu uns. Die Marke ist weltweit exzellent aufgestellt und genießt einen Ruf als Innovationsführer bei funktioneller Bekleidung. Das wird uns helfen, die Reichweite bei der Ansprache neuer Verbrauchergruppen außerhalb des eigentlichen Langlaufmarktes zu erhöhen."



Ole-Einar Bjørndalen, einer der populärsten und erfolgreichsten Wintersportler aller Zeiten, läuft nicht nur seit 2004 Madshus-Ski und Schuhe, er war und ist auch maßgeblich an der Entwicklung dieser Ski beteiligt. GORE® Wear konnte den Biathleten jetzt als Berater gewinnen, um so von seiner Erfahrung und seinem Knowhow aus über drei Jahrzehnte auf Langlaufskiern zu profitieren.



Mehr über die Produkte und die Marken erfahren Sie unter www.madshus.com und www.gorewear.com



Über GORE® Wear



Die Entwicklung der innovativsten Funktionsbekleidung ist das Ziel von GORE® Wear und setzt dafür modernste Textiltechnologien ein. Das Unternehmen ist eine Tochter von W.L. Gore & Associates, einem weltweit agierenden und privat geführten Unternehmen, das vor allem für die Marke GORE-TEX bekannt ist. www.gorewear.com





