Outlet Center Wadgassen bleibt geschlossen

Viele Anfragen wegen Zweibrücken: Betreiber plädieren für einheitliches Vorgehen

Die Folgen der Corona-Krise bestimmen derzeit unser Leben. So ist es auch im Outlet Center Wadgassen, das am 18. März 2020 aufgrund der Pandemie seine Pforten schließen musste. Und die Türen bleiben mit Ausnahme von drei Ladeneinheiten nach den neuen Beschlüssen der saarländischen Landesregierung weiterhin verriegelt – während das direkt benachbarte Outlet Center in Zweibrücken am 20. April 2020 seinen Betrieb wieder aufgenommen hat. „Wir möchten unsere Kunden dazu gerne informieren, weil wir schon viele Anfragen erhalten haben, ob man denn bei uns ebenfalls wieder einkaufen könne“, erklärt Center-Manager Andreas Chandoni. Die Betreiber des Outlet Center Wadgassen sind derzeit mit den Behörden in enger Abstimmung. Es wird geprüft, ab wann das Center in der ehemaligen Cristallerie aus der Stilllegung erwacht werden kann. „Wie bei allen anderen nun eröffneten Geschäften beispielsweise in den Innenstädten sind sowohl unsere Kunden als auch die Shop-Betreiber in der Lage, alle strengen Sicherheits- und Hygiene-Regeln so einzuhalten und umzusetzen, dass ein gefahrloses Einkaufen möglich ist. Denn keines unserer Ladenlokale ist größer als 800 Quadratmeter – und die sind nun laut Bestimmung alle zur Öffnung freigegeben“, weiß Andreas Chandoni. Deshalb plädiert der Center-Manager dafür, dem Beispiel der meisten Bundesländer zu folgen. Zwölf Landesregierungen haben erlaubt, dass Geschäfte unter 800 Quadratmeter auch in Shopping-Malls eröffnet werden dürfen. Chandoni: „Hier sollte eigentlich der Grundsatz der Gleichbehandlung gelten. Wenn in nur 55 Kilometer Entfernung ein Outlet Center eröffnen darf, das rund fünf Mal so groß ist wie das in Wadgassen, dann fühlen wir uns benachteiligt. Ich denke, das ist durchaus nachvollziehbar.“



Derzeit halten im Outlet Center Wadgassen drei Shops einsam die Stellung. Sie sind von der Betriebsuntersagung ausgenommen und dürfen laut der geltenden Rechtsverordnung ihre Waren und Dienstleistungen anbieten. Der Schokoladenhersteller Gubor hat seinen Verkaufsraum ohne Café von Montag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenso verhält es ich mit der Genussmanufaktur Wajos, die ab sofort zu den gleichen Zeiten die ersten Besucher nach der Zwangspause empfängt. Weiterhin ist Optik Dörr am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 bis 17 Uhr für seine Kunden da.

