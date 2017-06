M-Audio präsentiert M-Track 2x2 Vocal Studio Pro als komplettes Recording Paket

AIR Creative FX Collection (20 Weltklasse AU/VST Effekt - Plugins bekannt durch Pro Tools ® )

) AIR Strike, AIR Xpand!2, AIR Mini Grand

Steinberg Cubase LE

24 Bit/192 kHz Auflösung für professionelles Recording und Monitoring

Neu entwickelte Crystal Preamps mit +48 V Phantomspeisung liefern ursprünglichen, transparenten Sound

High-Speed USB Anschluss mit Regler für latenzfreies Hardware-Monitoring

Beinhaltet sowohl Standard-USB als auch USB-C Anschlusskabel

XLR/6,3 mm Klinke Kombi-Eingang und 6,35 mm High-Z Instrumenten-Eingang

Großer Regler für komfortable Lautstärkesteuerung

Dedizierte Regler für Eingangs- und Kopfhörerlautstärke

Hochwertiger Kopfhörer mit einem Frequenzgang von 15 Hz-22 kHz

40 mm Neodym Treiber

Polsterung und komfortables Over-Ear Design

Großmembran Kondensator Mikrofon in Studio Qualität mit hoher Empfindlichkeit und geringem Eigenrauschen

Nierencharakteristik eliminiert unerwünschte Umgebungsgeräusche

Glatte, breitbandige Frequenzansprache deckt das gesamte akustische Spektrum ab

M-Audio (m-audio.de) steht für innovative Technologien in der professionellen Musikproduktion. Heute stellt M-Audio das M-Track 2X2 Vocal Studio Pro als komplettes Recording Paket vor. Es enthält das erfolgreiche Audio Interface M-Track 2X2, das qualitativ hochwertige Nova Black Kondensator Mikrofon, einen HDH40 Monitor Kopfhörer, Anschlusskabel sowie ein ausgiebiges und sehr hochwertiges Software Paket mit professioneller Recording Software, virtuellen Instrumenten und Effekt Plugins, die durch Pro Tools® weltbekannt wurden. Alles, was man benötigt, um Musik aufzuzeichnen.M-Audio M-Track 2X2 Vocal Studio Pro widmet sich allen Musikern, Produzenten und Toningenieuren, die eine unkomplizierte und hochwertige All-in-One Lösung für das computerbasierte Recording suchen.Das M-Track 2X2 ist das ideale Audio Interface für Einsteiger und professionelle Musiker, die auf der Suche nach einer erstklassigen und kompakten Recording-Lösung sind. M-Track 2X2 verfügt über einen XLR/Klinke Kombi-Eingang mit Phantomspeisung und einen High-Z Instrumenten-Eingang, welche getrennt voneinander Aufnahmen ermöglichen. Dank der integrierten Crystal Preamps sind die Aufnahmen unverfälscht und ultra-transparent. Dank des USB-C Anschlusses sind die Audio Interfaces der M-Track 2X2 Serie die einzigen Audio Interfaces ihrer Preisklasse, die vollständig und ohne Zubehör zu neuen MAC Computer kompatibel sind.M-Audio’s Nova Black Großmembran-Kondensator-Mikrofon eignet sich hervorragend für Podcasting, Gesangs-, Instrument-, Percussion- Aufnahmen und mehr.Im Herzen des Nova Black Mikrofons ist eine 18mm Aluminium-Kondensator Kapsel mit einer Nieren- Richtcharakteristik. Diese verfügt über einen breiten Frequenzbereich von 20-20 kHz, eine hohe Empfindlichkeit (-38 dB, 0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz) und eine sehr präzise Transienten-Ansprache.Die HDH40 Kopfhörer von M-Audio enthalten erstklassige 40-mm-Neodym-Treiber in einem robusten Design, um eine professionelle Klangwiedergabe (15-22 kHz) und die hervorragende akustische Isolation in professionellen Aufzeichnungs- und Monitorumgebungen zu liefern. Die Kopfhörer-Polsterung reduziert die Ermüdung bei längerem Gebrauch, während das Over-the-Ear-Design dafür sorgt, dass der HDH40 während des Gebrauchs sicher am Platz bleibt.Das M-Audio M-Track Vocal Studio Pro ist für 237,98 Euro UVP ab Sommer 2017 erhältlich.