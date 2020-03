Lyxor International Asset Management S.A.S Deutschland

Lyxor Asset Management (1) und Lyxor International Asset Management (2) sind Tochtergesellschaften der Lyxor Gruppe und gehören direkt oder indirekt zu 100 Prozent zur Société Générale. Die Lyxor Gruppe ist ein europäischer Asset Management Spezialist für alle Anlagestile – aktiv, passiv oder alternativ. Von ETFs bis hin zu Multi-Management, mit Assets under Management sowie Assets under Advisory in Höhe von 168,5 Milliarden Euro* entwickelt Lyxor innovative Anlagelösungen, um langfristigen Herausforderungen in der Vermögensverwaltung gerecht zu werden. Dank ihrer Experten sowie ihres Researchs und langjähriger quantitativer Erfahrung kombiniert Lyxor die Suche nach Performance und Risikomanagement.



(1) Lyxor Asset Management S.A.S. wird von der „Autorité des marchés financiers" (französische Aufsichtsbehörde) unter der Nummer GP98019 reguliert.



(2) Lyxor International Asset Management S.A.S. wird von der „Autorité des marchés financiers"

(französische Aufsichtsbehörde) unter der Nummer GP04024 reguliert.



* Einschließlich 20 Milliarden Euro Assets under Advisory. Äquivalent zu 189,3 Milliarden US-Dollar an verwalteten und beratenden Vermögen (einschließlich 22,5 Milliarden US-Dollar an beratenden Vermögen) per Ende Dezember 2019.