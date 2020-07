Pressemitteilung BoxID: 808562 (Lyxor International Asset Management S.A.S Deutschland)

Solange die Musik der Zentralbanken spielt

Es gibt derzeit wenig Raum für Enttäuschungen. Zu dieser Einschätzung kommen die Experten des Cross Asset Researchs von Lyxor Asset Management in ihrem Investmentausblick für das dritte Quartal 2020. Zwar sei die Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA und in Südamerika immer noch besorgniserregend – im Vergleich zu Europa und Asien, wo die Eindämmung des Virus bereits weiter fortgeschritten sei. Weltweit komme es aber zu Lockerungen der Lock-Downs und einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten. Für Enttäuschungen sehen die Experten des Lyxor Cross Asset Research auch aus den folgenden Gründen derzeit keinen Anlass: Mittlerweile sei eine vollständige Erholung der Weltwirtschaft für 2021 eingepreist – gleichzeitig sorgten die stimulierenden Impulse für steigende Asset-Bewertungen. Die politische Unterstützung in bisher nicht gekanntem Ausmaß absorbiere einen großen Teil des Schocks und flute die Märkte mit Liquidität. Diese wirke wie ein Sicherheitsnetz für Asset-Preise.



„Relativ gesehen, gibt es unserer Sicht mehr Chancen“, so die Experten des Lyxor Cross Asset Researchs. Da es unterschiedliche Reaktionen auf die Pandemie und auch divergierende monetäre und fiskalische Stimuli gebe, gehen die Experten allerdings davon aus, dass es im dritten Quartal 2020 unterschiedliche Entwicklungen in den Volkswirtschaften und Märkten geben werde. Darüber hinaus tauchen nach dem Höhepunkt der Pandemie mit zunehmenden Handelsspannungen, den Wahlen in den USA und dem Brexit wieder andere Risiken auf, die eine taktische und pragmatische Positionierung erfordern.



Im Hinblick auf die Aktien von Industrieländern sind die Experten des Lyxor Cross Asset Researchs neutral eingestellt. Aus taktischer Sicht bevorzugen sie derzeit Aktien aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die vom Wertpapierkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) und von den positiven Optionen des vorgeschlagenen Wiederaufbaufonds gestützt werden. US-Aktien würden durch die die bedingungslose Unterstützung der Fed getrieben. Angesichts der US-Wahlen und der mit der Virusverbreitung verbundenen Risiken seien die Bewertungen allerdings relativ hoch.



Weitere Einschätzungen der Lyxor-Experten können Sie dem angefügten kompletten Cross Asset Research für das dritte Quartal 2020 entnehmen.



Disclaimer



Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die jeweiligen ETFs werden von den Sponsoren der Indizes nicht empfohlen, verkauft oder beworben, noch geben die Sponsoren der Indizes sonstige Zusicherungen zu den jeweiligen Fonds ab.



Einige der Informationen können Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die künftige Ereignisse oder die künftige finanzielle Entwicklung von Ländern, Märkten oder Unternehmen betreffen. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von diesen Vorhersagen abweichen. Die Leser sollten die Relevanz, Richtigkeit und Angemessenheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen selbst einschätzen und die für eine solche Einschätzung von ihnen für notwendig und angemessen erachteten, unabhängigen Nachforschungen anstellen. Jegliche in diesem Dokument enthaltene Meinung und Einschätzung ist allgemeiner Natur und Leser sollten diese nicht als Beratung betrachten und sich darauf verlassen. Die Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor Veröffentlichung. Alle Informationsquellen sind als zuverlässig eingestuft worden, eine Garantie für externe Informationsquellen wird nicht übernommen. Lyxor behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu berichtigen.



Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Vor der Investition in die ETFs sollte der Anleger unabhängige finanzielle, steuerliche, rechtliche und gegebenenfalls buchhaltungstechnische Beratung einholen.



Die Ausarbeitung ist nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist. Jeder Anleger ist selbst dafür verantwortlich zu prüfen, dass er zur Zeichnung oder Anlage in den jeweiligen ETF berechtigt ist. Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft werden.



Interessierte Anleger sollten die Risiken berücksichtigen, denen Sie mit einer Anlage in ETFs ausgesetzt sind. Vor allem sollte sich der Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass ETFs gewisse Risiken beinhalten und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen und es schlimmsten Falls zu einem Totalverlust kommen kann. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Aktienindex ab und ist damit größeren Wertschwankungen unterworfen.



Eine umfassende Beschreibung der Fondsbedingungen und der dazugehörigen Risiken ist dem Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu entnehmen, die, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte, in Papierform kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Lyxor Funds Solutions S.A., 22 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg oder in Deutschland bei Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main sowie unter www.lyxoretf.de erhältlich sind. Die vorgenannten Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich, mit Ausnahme der Wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache erhältlich sind. Erstellt von Lyxor International Asset Management S.A.S., eine französische vereinfachte Aktiengesellschaft mit begrenzter Haftung, die am 12. Juni 1998 von der französischen Autorité des Marchés Financiers (AMF) als Verwaltungsgesellschaft unter der Nummer GC 98-02 zugelassen wurde, deren eingetragener Sitz sich in 17 Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, Frankreich befindet und die beim Registre de Commerce et des Sociétés in Nanterre registriert ist.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (