Lyxor International Asset Management S.A.S Deutschland

Lyxor Asset Management (1) und Lyxor International Asset Management (2) gehören direkt bzw. indirekt zu 100 Prozent zur Société Générale. Die Lyxor Gruppe ist ein europäischer Asset Management Spezialist für alle Anlagestile - aktiv, passiv oder alternativ. Von ETFs bis hin zu Multi-Management, mit Assets under Management sowie Assets under Advisory in Höhe von 168,5 Milliarden Euro* entwickelt Lyxor innovative Anlagelösungen, um langfristigen Herausforderungen in der Vermögensverwaltung gerecht zu werden. Dank ihrer Experten sowie ihres Researchs und langjähriger quantitativer Erfahrung kombiniert Lyxor die Suche nach Performance und Risikomanagement.



(1) Lyxor Asset Management S.A.S. wird von der "Autorité des marchés financiers" (französische Aufsichtsbehörde) unter der Nummer GP98019 reguliert.



(2) Lyxor International Asset Management S.A.S. wird von der "Autorité des marchés financiers" (französische Aufsichtsbehörde) unter der Nummer GP04024 reguliert.



* Einschließlich 22,1 Milliarden Euro Assets under Advisory. Äquivalent zu 177,9 Milliarden US-Dollar an verwalteten und beratenden Vermögen (einschließlich 24,3 Milliarden US-Dollar an beratenden Vermögen) per



Ende Februar 2020.



Lyxor ETF: Die ETF-Pioniere

Lyxor bietet seit 2001 ETFs an, länger als jeder andere europäische Emittent. Mit unserem Pioniergeist haben wir den Markt mitgestaltet, den Sie heute kennen. Wir zählen heute zu den drei größten (1) und liquidesten ETF-Anbietern Europas. Unser weitreichendes Angebot umfasst alle Anlageklassen sowie einige der kostengünstigsten, effizientesten und größten ETFs in Europa (2). Wir bieten über 200 Möglichkeiten, die Märkte zu entdecken und zu erschließen. Egal, ob Sie nach einem wesentlichen Kernindex-Exposure oder nach taktischeren Möglichkeiten für einzelne Branchen oder Märkte Ausschau halten - wir haben das passende Produkt. Ganz in der Manier eines Pioniers setzen wir mit renditesteigernden Strategien und innovativen Lösungen neue Grenzen in den Bereichen Anleihen, Smart Beta sowie nachhaltigen und themenbasierten Investments.



Auf welche Pfade Sie sich auch begeben, unsere Qualitäts-Charta gibt Ihnen die Gewissheit, dass jeder ETF dieselben strengen Anforderungen hinsichtlich Performance, Risikokontrolle, Liquidität und Transparenz erfüllt.



(1) Lyxor International Asset Management S.A.S., Stand 31.12.2019.



(2) Bloomberg. Daten für den bisherigen Jahresverlauf 31.12.2018-31.12.2019