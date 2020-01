Pressemitteilung BoxID: 783765 (Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH)

Mit künstlicher Intelligenz und menschlicher Erfahrung zum Traumurlaub





- Das Beste aus zwei Welten

- Lufthansa City Center-Reisebüros und das Travel Tech-Startup Fineway kooperieren

- LCC-Reiseberater erhalten Zugang zu anspruchsvoller Online-Kundenklientel

- Fineway-Buchungsanfragen unterstützt der jeweils qualifizierteste LCC-Reiseexperte



Mit einer Win-Win-Kooperation starten Lufthansa City Center (LCC) Reisebüros und das Münchner Travel Tech-Startup Fineway in das Jahr 2020. „Wir bringen das Beste aus zwei

Welten zusammen“, kommentiert Markus Orth, LCC-Chef die Zusammenarbeit. „Wir als LCC haben deutschlandweit 2.400 Reiseexperten, die über fundiertes Länder- und 360-Grad-Produktwissen verfügen. Fineway wiederum ist der ideale digitale Ort für Reiseinteressierte, die über ein intelligentes Fragesystem den zu ihnen am besten passenden Reisevorschlag erhalten möchten.“



Umgesetzt wird die Zusammenarbeit, indem LCC von Fineway unter Einsatz von künstlicher Intelligenz hoch qualifizierte Online-Kundenreiseanfragen erhält. Der LCC-Reiseberater mit der passenden Expertise versorgt die Reiseinteressierten mit einem maßgeschneiderten Exposé in digitaler Form.



Nach den aktuell laufenden Testläufen in einigen LCC-Reisebüros sollen bereits Mitte März 2020 alle LCC-Filialen mit Fineway zusammenarbeiten können.



„Wir freuen uns, mit LCC einen sehr starken und innovativen Partner gewonnen zu haben, um die hohe Beratungskompetenz und das herausragende Produkt- und Länderwissen der Reiseexperten nun auch Online-Kunden zugänglich zu machen“, so Markus Bohl, Gründer und Geschäftsführer der Fineway GmbH. „Gleichzeitig können die LCC Büros für ihre Kunden über unsere Softwarelösung sehr effizient und vollständig digital auch komplexe Fern- und Rundreisen planen und buchen. Damit trägt LCC als einer der ersten Player dem Umstand Rechnung, dass Kunden längst nicht mehr in ‚online‘ vs. ‚stationär-Kategorien‘ denken. Gemeinsam können wir sie nun optimal bedienen – egal wann, wo und auf welchem Wege der Kunde seine nächste Reise planen und buchen möchte.“



Über Fineway:

Das Travel Tech Startup Fineway wurde 2015 mit Sitz in München gegründet. Heute ist es die technologisch führende Plattform für individuelle Fern- und Rundreisen. Der vielfach ausgezeichnete Service wurde bereits in der Beta-Phase von zehntausenden Usern genutzt. Inzwischen hat das Unternehmen über 60 Mitarbeiter, darunter promovierte Experten für künstliche Intelligenz und Data Engineering. Das Start-up ist mit insgesamt über 20 Millionen Euro finanziert. Aktuelle Investoren sind neben renommierten Family Offices unter anderem Axel Springer, Bayern Kapital und MairDumont Ventures. Weitere Informationen unter www.fineway.de.

