Hilfe für die Kinder von Hasan Sham und Mosul

Bereits zum 5. Mal wird die Organisation Luftfahrt ohne Grenzen / Wings of Help mit einer großen Hilfslieferung die Kinder im nördlichen Irak mit dringend benötigten Hilfsgütern versorgen. Rund 4000 Kinder unter drei Jahren und etwa 3500 Waisenkinder warten dort auf dringende Hilfe.



Insgesamt leben in den Lagern von Hasan Sham und Dibaga rund 23.000 Kinder.



Immer wieder haben die Helfer bei früheren Hilfslieferungen vor Ort von den Betroffenen gehört, dass sie darauf warten, wieder nach Hause zurückkehren zu können und nicht vorhaben nach Europa zu flüchten.

Voraussetzung dafür wäre aber, dass die Versorgung und die Chancen für eine bessere Zukunft auch in den Lagern verbessert werden. Aus diesem Grunde wird Luftfahrt ohne Grenzen / Wings of Help in der Region auch drei Computerschulen in Kooperation mit der Barzani Charity Foundation einrichten.



An Bord des Flugzeuges werden vor allem Kindernahrung, Windeln und Zwieback befördert.

Luftfahrt ohne Grenzen e. V.

Luftfahrt ohne Grenzen e.V. / Wings of Help breitet weltweit seine Flügel aus, um Menschen in Not zu helfen. Die Aufgabengebiete sind die Versorgung notleidender Menschen nach Natur- und humanitären Katastrophen sowie der Transport medizinischer Notfälle aus aller Welt zur ärztlichen Behandlung nach Deutschland. Luftfahrt ohne Grenzen e.V. stellt gerne Spendenquittungen aus und sendet sie umgehend zu.

