Mit der neuen Kollektion LUSSO ELEGANZA macht Lüllepop es allen Modeliebhaberinnen möglich, Couture aus Stoff und Latex zu besitzen.



Lusso Eleganza - elegant und luxuriös



Mit dieser Kollektion bringt Lüllepop die Eleganz in Ihrer reinsten Form in die Garderobe der modernen, stilbewussten Frau. Vorherrschend ist die Kombination aus unschuldigem Weiß und dominantem Schwarz, gebrochen von sinnlichem Bordeaux und luxuriös schimmernden Goldnuancen.



Kombiniert werden, getreu der Markenphilosophie, zarte Spitzenstoffe und weich fallender Chiffon mit erhabenem Latex. Körperbetonte feminine Schnitte mit spitz zulaufenden Akzenten, begegnen verspielten Elementen, wie den zarten Latexschleifen bei dem Overall Noemi.



Auch klassische Stücke, wie die Schluppenbluse Eleonora aus Chiffon, finden sich in dieser Kollektion wieder. Zwei Kragenbänder aus reiner Baumwolle ermöglichen verschiedenste Bindevarianten. Somit lässt sich das Erscheinungsbild immer wieder neu erfinden. Manschetten aus floral strukturiertem Latex komplettieren das Erscheinungsbild dieser eleganten Bluse.



Latexdessous und Bodys mit Einsätzen aus luxuriöser Spitze changieren bei wechselndem Lichteinfall in verschiedenen Goldtönen und sind nicht weniger verführerisch als Emma, ein Dessousset aus Spitze und Latex in unschuldigem Weiß.



Natürlich darf auch das innovative Stricklatex in dieser Kollektion nicht fehlen. Dieses wurde mit Bedacht eingesetzt um die elegante feminine Linie zu unterstreichen.



Kurzum eine Kollektion ganz im Fokus der Eleganz, mit einem Hang zum Luxus.



"In dieser Kollektion haben wir wieder viel Wert auf ein zeitloses Design sowie Eleganz und Nachhaltigkeit gelegt“ so Designerin Cathleen Reinheckel.



Weitere Infos zur neuen Kollektion: https://luellepop-design.de/latextil-couture-latexbekleidung/#lusso-eleganza

