Luck & Prince : Mit Premium Hundefutter europaweit auf Wachstumskurs

Lucky & Prince - hat sich auf Herstellung und Vertrieb von natürlichem Hundefutter spezialisiert. "Barf to Go" direkt aus dem Herzen Bayerns – die Hundewurst



Lucky & Prince das Premium Hundefutter



Lucky & Prince der neue "Hit" im Premium Hundewurst auf dem deutschen Markt. Jetzt auch mit einem neuen Hundesnack.



Das Lucky & Prince Premium Sortiment kommt direkt aus dem Herzen Bayerns das Original im NassBarf in der praktischen Hundewurst und ist auf starkem Expansionskurs.



Interessant bei dem Startup ist die Verkaufsstrategie: Die Hundewurst gibt es sowohl im eigenen Onlineshop www.luckyandprince.com als auch auf Amazon zu kaufen.



Wir setzten völlig neue Qualitätsmaßstäbe im Bereich Tiernahrung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt einfach "ehrliche" Produkte mit höchster Qualität für Ihren vierbeinigen Freund herzustellen. Inspiriert durch die bayrische Natur und aus Liebe zum Tier entstand im Jahr der Wunsch, ehrliche Produkte aus reinem Fleisch für Hunde zu entwickeln.



Es war ein hartes Stück Arbeit, die uns zugleich viel Freude bereitet. Lucky & Prince steht für beste bayerische Spezialitäten für Hunde. Bei all unseren Produkten verzichten wir bewusst auf Bestandteile wie Getreide, Konservierungsmittel und künstliche Aromastoffe, um vor allem allergischen Reaktionen entgegenzuwirken.

Ebenso legen wir bewusst sehr großen Wert darauf, dass all unsere Rohstoffe (bis auf sehr wenige Ausnahmen) regional bezogen werden.

Diese reinen Naturprodukte werden in bester Metzgerqualität ohne Zusatzstoffe, Konservierungsmittel oder andere Füllstoffe hergestellt. Daher sind die Würste auch für empfindliche und ernährungssensible Hunde besonders gut geeignet. Nach dem Zerkleinern der Rohstoffe und Abfüllen in speziellen Wurstdarm wird dieses Einzelfuttermittel schonend erhitzt. Durch Verwendung eines Wurst Darmes fällt ein Vielfaches weniger Verpackungsmüll an und ist daher ökologischer.

Die Premium Menüs sind alle Single Protein mir hohem Fleischgehalt

Pute mit Karotten und Reis

Lamm mit Karotten und Kartoffeln

Rind mit Kartoffel, Apfel und Hüttenkäse

Wild mit Zucchini

Und neue innovative sind bereits in Entwicklung.



Die Expansion von Lucky & Prince wird vorangetrieben um den steigenden Bedürfnissen bei der Ernährung von Heimtieren und den regulatorischen Anforderungen Rechnung zu tragen. Die Produkte von Lucky & Prince erfüllen den höchsten Standard im Premium Sektor.



Lucky & Prince ist führend in den Bereichen Rohstoffsicherung im Premium Segment und Qualitätsmanagement. Als führender Premiumfuttermittelhersteller in Deutschland sind wir auf Expansionskurs mit neuen innovativen Produkten .

Lucky & Prince wird sich als Premium Marke im Nassfutter Wurst Bereich in Europa nicht nur etablieren sondern vor allem eine aggressive Expansion Strategie verfolgen.



Ein Schritt in die richtige Richtung war die Nominierung zum Finale des PetQuip Award 2019 in Telford in zwei Kategorien.





