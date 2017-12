Zwei Etat-Gewinne für lottmannpr

lottmannpr gewinnt erneut zwei neue Etats. Mit COTTON USA und ELIOR/Areas baut die inhabergeführte Agentur mit Sitz in Düsseldorf und Berlin ihren Kundenstamm weiter aus.



Für die Premium Ingredienz-Trademarke COTTON USA übernimmt lottmannpr ab sofort die gesamte b2b Kommunikation im deutschsprachigen und Benelux-Raum. Die Marke COTTON USA wird von Cotton Council International (CCI) weltweit über alle Stufen der textilen Lieferkette in Lizenz vergeben und steht für hohe Qualität und nachhaltige Anbaupraktiken. CCI ist eine Non-Profit-Organisation, welche 1965 mit Headquarter in Washington, D.C. gegründet wurde und weltweit US-Baumwollfasern und US-Baumwollprodukte mit der Trademark COTTON USA promotet. Durch ihr einzigartiges ‚Permanent Bale Identification System‘ kann USA-Baumwolle zu 100% zurückverfolgt werden. Die Marke ist fest im Bewusstsein und in der Präferenz der Verbraucher verankert – und das mit über 51.000 Produktlinien und 3,8 Milliarden Produkten weltweit, die seit Markteinführung 1989 stolz das Label COTTON USA tragen.



Ebenfalls verantwortlich zeichnet lottmannpr ab sofort für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der ELIOR/Areas Gruppe in Deutschland. Die 1991 gegründete ELIOR Gruppe, Paris zählt zu den weltweit führenden Betreibern in der Catering- und Support Dienstleistungsbranche. Operativ in 15 Ländern tätig, erwirtschaftet der Konzern im Geschäftsfahr 2015/2016 in 23.000 Restaurants und Verkaufsstellen einen Umsatz von 5,8 Mrd. Euro. Dabei betreuen täglich knapp 120.000 Mitarbeiter 4,4 Mio. Kunden. Seit 2009 ist ELIOR auch auf dem deutschen Markt aktiv.



Personell verstärkt wird das Team durch Ines Cont, die langjährige Erfahrung aus der Modebranche u.a. durch ihre Tätigkeit als Presse- und Marketingleiterin der IGEDO Company, Düsseldorf mitbringt.

