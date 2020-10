Die Wurzeln beider liegen in Paris. Sie sind absolute Trendsetter. Sie versprühen das gewisse französische Flair.



Die Rede ist von den ikonischen Marken L’Oréal Professionnel Paris und KARL LAGERFELD. Die beiden Maisons mit ihrem Gespür für Stil und nonchalante Eleganz haben sich nun zusammengetan und launchen im November 2020 eine gemeinsame Limited Edition des innovativen SteamPods.



Das Dampfglätteisen stylt das Haar nicht nur überaus schonend, sondern ist darüber hinaus ein echtes Allround-Talent. Ob Wellen oder glattes Haar – mit dem SteamPod sind die vielfältigsten Looks möglich. Das Haar in Bewegung verkörpernd zelebriert das Tool die vielen Facetten des französischen Stils.



Die Ergebnisse des SteamPods:



2x schneller*

2x geschmeidiger*

78% weniger Haarschäden**



*instrumenteller Test vs. herkömmliche Styler

**instrumenteller Test vs. herkömmliche Styler nach 15 Anwendungen



Die limitierte Edition des SteamPods vereint sowohl den innovativen Aspekt sowie die elegante Ästhetik der beiden Marken L’Oréal Professionnel Paris und KARL LAGERFFELD. Das reduzierte Design zeichnet sich durch eine verschlankte Form, einen integrierten Wassertank, ein rotierbares Kabel und einen implementierten Kamm aus. Das Tool kommt in einem Tiefschwarz daher und kann im zugehörigen strukturierten hitzeresistenten Lederetui verstaut werden.

​​​​​​​

Der Launch des SteamPods wird durch eine entsprechende Kampagne begleitet, die auch den Auftritt der ikonischen Katze Choupette Lagerfeld vorsieht.



Anne Machet, International General Manager L’Oréal Professionnel Paris:



„KARL LAGERFELD und L’Oréal Professionnel Paris teilen denselben pionierhaften Geist und die Leidenschaft für den Pariser Stil. L’Oréal Professionnel wurde in Paris durch eben diesen pionierhaften Geist geboren, durch den auch heute noch Hair Artists in aller Welt vertrauensvoll auf die Marke bauen. Mit dem SteamPod bieten wir eine Lösung für möglichst wenig aufwendiges Hairstyling, das zweimal so schnell und zweimal so sanft wie mit üblichen Hitzestylern funktioniert. Der SteamPod ist ein absoluter Life-Changer für alle Hair Addicts, die gerne die Kontrolle über ihr Haar haben. Wir sind überaus glücklich, eine Kooperation mit KARL LAGERFELD einzugehen und so gemeinsam einen neuen Twist für den Pariser Stil zu finden. Die Limited Edition ist ein absolutes Must-Have für alle, die sich schnelle, mühelose und elegante Hairstyles wünschen. Und sie ist das perfekte Weihnachtsgeschenk.“



Caroline Lebar, Head of Image & Communications KARL LAGERFELD:



„Die Marke KARL LAGERFELD gründet sich auf dem Gedanken der Zusammenarbeit; wir freuen uns deshalb sehr, erneut eine Kooperation mit der L’Oréal-Familie einzugehen, dieses Mal mit L’Oréal Professionnel Paris und für den SteamPod. Wir teilen dieselben inklusiven Werte und die Leidenschaft für Innovationen und sind stolz auf unsere Pariser Herkunft. Wir freuen uns darauf, im Lifestyle-Segment von KARL LAGERFELD mit der Kategorie Haarstyling zu expandieren und dieses exklusive Produkt mit unserer globalen Community zu teilen.”

(lifePR) (