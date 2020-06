Pressemitteilung BoxID: 801560 (L'ORÉAL Deutschland GmbH)

Extra blond, extra schonend, extra zeitsparend

Die neue Blond-Generation für sensibles Haar

Oft scheitert der Wunsch nach einem schönen Blond an sensibilisiertem, zu Trockenheit neigendem Haar. L’Oréal Professionnel hat jetzt die perfekte 2in1-Lösung, die auch für sensible Haartypen geeignet ist, entwickelt: Die neue Blondierung, das Multi-Technik-Pulver Blond Studio 8 Bonder Inside hellt das Haar um bis zu acht Tonhöhen auf und schützt mit integriertem Bonder die Brückenbindungen im Haar. Die reichhaltige und cremige Konsistenz haftet sehr gut auf dem Haar und ist dadurch auch für Freihandtechniken ideal geeignet.



Die hohe Konzentration an Zitronensäure und Glycin-Komplex wirkt weniger oxidativ und schützt die Haarfaser, indem die Brückenbindungen im Haar während der Aufhellung gestärkt werden. Blond Studio 8 Bonder Inside ist einfach anzuwenden und muss nicht mit einem zusätzlichen Bonder (z.B. Smartbond) kombiniert werden. Die Anwendung in nur einem Schritt ist somit zeitsparender und kostengünstiger als die Nutzung einer Blondierung mit zusätzlichem Bonder-Produkt. Für einen rücksichtsvollen, zeitsparenden Blondietservice und tolle Farbergebnisse!

