MEDIA & ME - Backstage bei Medienberufen

Das grenzüberschreitende Projekt Media & Me - Backstage bei Medienberufen startet heute seine Bewerbungsphase 2020.



Das Projekt findet bereits zum vierten Mal statt und gibt im aktuellen Projektjahr 18 jungen Menschen aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien die Möglichkeit, die Medienlandschaft der Großregion kennen zu lernen, sich beruflich zu orientieren, Praxiserfahrungen zu sammeln und Branchenkontakte zu knüpfen.



Jan Hofer, Chefsprecher der ARD-Tagesschau, der seine Fernsehkarriere beim Saarländischen Rundfunk begann, übernimmt 2020 erneut die Schirmherrschaft.



Bis zum 12.02.2020 können sich Interessenten aus der Großregion mit einem Motivationsschreiben, Video-, Audiobeitrag oder auf andere kreative Weise beim MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. bewerben. Eine unabhängige Jury wird bis zu 18 Teilnehmende auswählen. Die Teilnahme ist kostenlos.



In einem sieben mehrtägige Module umfassenden Programm von März bis Oktober 2020 werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter die Kulissen verschiedener Medienunternehmen und deren Berufsfelder blicken und so auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Medienberufe in unserer Großregion vorbereitet:



Modul 1: Audio-Produktion, Interview, Moderation

Modul 2: Redaktionsabläufe und Lokalberichterstattung

Modul 3: Medienlandschaft in Luxemburg – ein Land, viele Sprachen

Modul 4: Medienlandschaft in Ostbelgien – medienübergreifende Berichterstattung

Modul 5: Mobile Reporting und die Welt des Fernsehens (TV-Journalismus)

Modul 6: Medienlandschaft in Frankreich – Herausforderungen der grenzüberschreitenden Berichterstattung

Modul 7: Marketing | Medienrecht | Sprechtraining



Ziel des Projektes ist es, jungen Erwachsenen der Großregion einen Einblick in verschiedene Medienberufe zu geben, ihnen bei der Berufsorientierung zu helfen, Kontakte zu knüpfen und erste praktische Übungen unter professioneller Anleitung zu ermöglichen.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zudem die Unterschiede der Medienlandschaften in der Großregion kennenlernen und herausarbeiten. Außerdem werden medienrechtliche und medienethische Fragestellungen besprochen.



Media & Me – Backstage bei Medienberufen ist ein Projekt von 24 (Medien-) Unternehmen und Institutionen aus dem Saarland, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, aus Frankreich und Luxemburg.

Das Projekt wird 2020 finanziell durch das Städtenetzwerk QuattroPole, die Landes-medienanstalt Saarland (LMS), die Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) und das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens / Medienzentrum Ostbelgien gefördert. Die Projektleitung liegt bei der Landesmedienanstalt Saarland. Schirmherr ist Jan Hofer.

Informationen zum Projekt und dem Bewerbungsprozess finden sich auf der Internetseite www.media-and-me.de .



Hintergrundinformation zum Trägerverein:



Das MedienNetzwerk SaarLorLux e. V. (MNS) ist ein Zusammenschluss von Medienunternehmen der Großregion. Ziele des MNS sind die Betreuung und Realisierung von gemeinsamen, grenzüberschreitenden Projekten, eine Intensivierung der grenzübergreifenden Medienkooperation zur Schaffung eines positiven Images der Region, die Förderung und Koordination der grenz-überschreitenden Aus– und Weiterbildung im Medienbereich sowie der interregionalen Medienkompetenz.



Beteiligte Partner (Stand: 01/2020)



Aus dem Saarland/Rheinland-Pfalz





bigFM Saarland

FORUM Agentur für Verlagswesen, Werbung, Marketing und PR GmbH

HDW Neue Kommunikation GmbH

Landesmedienanstalt Saarland/MedienKompetenzZentrum

RADIO SALÜ - Euro-Radio Saar GmbH

Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH

Saarländischer Rundfunk

Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH

Staatskanzlei des Saarlandes

The Radio Group

Trierischer Volksfreund





Aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens





100’5 DAS HITRADIO

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

GrenzEcho AG

Radio Contact Ostbelgien Now

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Medienzentrum Ostbelgien





Aus Lothringen





MosaÏkCristal-Television sans frontière

Radio Mélodie





Aus Luxemburg:





Autorité luxembourgeoise indépandante de l’audiovisuel (ALIA)

Luxemburger Wort

Radio 100.7

Radio ARA/Graffiti

Tageblatt Lëtzebuerg/Editpress



