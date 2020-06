Pressemitteilung BoxID: 802239 (LMS Landesmedienanstalt Saarland)

Landesregierung, Saarland Medien und Kinobranche gewährleisten hygienegerechte Kinoeröffnung

Konzept stellt Sicherheit in den Mittelpunkt und ermöglicht wirtschaftlichen Neustart

In enger Zusammenarbeit mit der saarländischen Kinobranche und Staatskanzlei erarbeitete die Filmförderung, Saarland Medien, einen Hygieneplan, der es Kinobetreibern ermöglicht, ihr Kino für Kinobesucher und Mitarbeiter mit der gebotenen Sicherheit wiederzueröffnen und dabei eine Chance auf einen wirtschaftlichen Betrieb aufrecht zu erhalten. Der Hygieneplan wurde mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie abgestimmt, trägt somit der Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 29.05.2020 Rechnung und wird auch den vorhersehbaren künftigen Herausforderungen gerecht.



„Wir freuen uns, dass hiermit den Kinos nun ein Konzept vorliegt, das einen sicheren Betrieb ermöglicht. Das Kinoangebot im Saarland erhält somit eine Chance zum Neustart nach dem coronabedingten Lockdown. Mit dem Hygieneplan ist der erste Schritt getan, um nach dem Schock der notwendigen Schließungen, den Kinobetreibern die Aufnahme der Arbeit wieder zu ermöglichen. Es bedarf jedoch weiterer Maßnahmen, um den saarländischen Kinos auch künftig eine wirtschaftliche Perspektive zu sichern. Die existentielle Bedrohung durch die Corona-Krise ist noch nicht überwunden“, mahnte die LMS-Direktorin Ruth Meyer an und verwies damit auf ein Kino-Stabilisierungsprogramm, das Saarland Medien zurzeit mit der saarländischen Landesregierung abstimmt.



Auch die Ministerin für Bildung und Kultur, Christine Streichert-Clivot, begrüßte den Hygieneplan für die saarländischen Kinos: „Die Kinos sind ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft, das Saarland ist Filmland. Die Öffnung der Kinos ist ein von vielen sehnsüchtig erwarteter Schritt hin zu etwas mehr Normalität in unserem Alltag – und Grundlage für den Fortbestand insbesondere der vielen kleinen und mittleren Kinos.“



Monika Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, verwies auf die Bedeutung der Hygienepläne: „Die Rechtsverordnung gibt den grundlegenden Rahmen vor, der uns zurzeit ein sicheres soziales Zusammenleben ermöglicht. Die Hygienepläne schaffen dabei durch die detaillierte Ausarbeitung zusätzlich individuelle Handlungsorientierungen für die verschiedenen Branchen. Ich möchte betonen, dass die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen nach wie vor das effektivste Mittel zur Eindämmung des Coronavirus darstellt.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (