Wenige Industrien sind so sehr von der Pandemie betroffen wie der Konferenzsektor. Das Visit Flanders Convention Bureau hat zahlreiche Initiativen zur Unterstützung von Kongress- und Veranstaltungsorganisatoren (PCOs), Verbänden, Veranstaltungsorten und Städten bei der Organisation ihrer Konferenzen erarbeitet. Diese Aktivitäten wurden nun mit dem renommierten ICCA Marketing Award des internationalen Kongress- und Tagungsverbands ICCA belohnt. Die Jury lobte die langfristige Strategie, die sich auf die Erarbeitung wirksamer Hilfsmittel und eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern fokussiert. Hiermit wird ein Rahmen geschaffen, in dem Veranstaltungen in einer Covid-sicheren Umgebung stattfinden können.



Covid-sichere Konferenzen dank wirksamer Instrumente



Die erste Säule der Strategie ist die Entwicklung von Instrumenten wie dem COVID Event Risk Model, kurz CERM genannt. Das Tool klärt Organisatoren über die Covid-Sicherheitsrisikos jeder Konferenz auf und gibt Tipps, wie diese minimiert werden können. Weitere Instrumente zur Unterstützung des Konferenzsektors sind mit der Regierung ausgehandelte finanzielle Maßnahmen, das COVID Infrastructure Risk Model (CIRM), das Corona Prevention Guidebook sowie die YourFlanders App. Diese App zeigt die jeweils aktuelle Auslastung aller touristischen Attraktionen in Flandern und hilft, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.



Kräfte mit Partnern bündeln und den Weg fortsetzen



Die Entwicklung dieser Instrumente war nur durch eine enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern möglich. Das Visit Flanders Convention Bureau war federführend an der Zusammenführung der Ideen beteiligt, die von der Regierung, EventFlanders, Alliance of Belgian Event Federations, Karel de Grote Hogeschool, der einzelnen Städte in Flandern, der Konferenzorte, der Eventplaner sowie den Auslandsbüros eingebracht wurden. Der Zusammenschluss half dabei, innovative Lösungen zu finden, die vom gesamten Konferenzsektor begrüßt und unterstützt werden. Das CERM stößt auch über die Grenzen Flanderns hinaus auf Interesse, was sich auch im Gewinn des ICCA Marketing Awards widerspiegelt.



Auch weiterhin hat es sich das Visit Flanders Convention Bureau zur Aufgabe gemacht, Initiativen zur Unterstützung von Partnern und der Industrie zu entwickeln. Der Award unterstreicht noch einmal die Relevanz der Strategie.



Über Flandern



Zentral in Europa gelegen, ist Flandern eine Drehscheibe für Verbände und beherbergt mehr als 2.000 internationale Verbände und Handelsorganisationen. Das Thema Innovation ist hier tief verwurzelt: Die Region nimmt in zahlreichen Schlüsselindustrien eine führende Position ein und verfügt über strategische Forschungszentren, renommierte Universitäten, eine hochmoderne Infrastruktur, modernste Technologien und hochqualifizierte Arbeitskräfte. Als staatliches Tourist Office ist es die Aufgabe von VISITFLANDERS, die Entwicklung des Tourismus nachhaltig zu fördern. Weitere Informationen zur MICE-Destination Flandern unter www.meetinflanders.com

