Kleines Raumwunder für große Familien

Die Urlaubsplanung läuft. Bei der ganzen Familie ist die Vorfreude groß, ein Campingplatz an der Ostsee das Ziel. Schon vor den Ferien herrscht richtig Entspannung. Kein Wunder. Denn Vater, Mutter und die drei Kids haben ihr fahrendes Domizil gefunden, in dem nicht nur die reisefreudigen Fünf ihren Raum zur Entfaltung finden: Der neue Style Lift von LMC ist ihr Wohnwagen. Ein Modell der Einsteigerklasse und "Made in Germany", in das komfortabel bis zu sieben Personen einsteigen - und vor allem bequem schlafen können.



Für die fünfköpfige Familie steht fest: Oma und Opa haben sich an der See für ein verlängertes Wochenende angesagt, abzusagen kommt nicht in Frage. Für die beiden Senioren ist im neuen LMC Style Lift schließlich auch noch ein Bett frei.



Sieben Schlafplätze an Bord eines Wohnwagens sind eine Besonderheit. "Der Style Lift wurde als Familien-Caravan konzipiert, weil Interesse und Nachfrage diesbezüglich sehr groß sind. Diese qualitativ hochwertigen Wohnwagen sind dabei sehr flexibel im Design und haben eine familiengerechte Raumaufteilung - ob groß oder klein, hier findet jeder Mitreisende seinen Platz und auch Rückzugsort", sagt Bodo Diller, Markenverantwortlicher bei der LMC Caravan GmbH & Co. KG.



Einladendes Raumgefühl, hoher Schlafkomfort und eigener Kinderbereich



Den LMC Style Lift gibt es mit zwei durchdachten Grundrissen ab 6,80 Metern Gesamtlänge und eben bis zu sieben Schlafplätzen. Der Clou ist das komfortable Hochbett über der bequemen Sitzgruppe im Heck. Mit nur einem Handgriff ist das Bett heruntergelassen und nach der Nacht genauso schnell und einfach unter dem Dach wieder verstaut. Auch an die Kleinsten ist beim Raumwunder gedacht. Zum Spielen, Malen und Schreiben wurde im Modell 500 K ein gesonderter Kinderbereich mit Sitzecke integriert. Das eigene Reich hat eine flexible Abtrennung, die Falttür macht's möglich. Komfortabel ist die hohe Innenstehhöhe von 2,08 Metern. Dazu lassen die Seitenfenster und die Dachhauben viel Licht ins Innere. Das moderne helle Interieur trägt zum wohnlichen Ambiente bei.



Familiengerecht sind auch die vielen Stauraumöglichkeiten. Ausreichend Komfort bietet die Küche - mit unter anderem einem großen Kühlschrank und drei Kochplatten zum Menüzaubern. Sogar ein eigener Badbereich ist an Bord; mit den passenden Ablageflächen und Einbauschränken sind alle notwendigen Pflegeprodukte greifbar nahe. Ob tagsüber oder nachts: Der neue LMC Style Lift bietet jede Menge Freiraum für die ganze Familie. Fertig zum Einsteigen!



