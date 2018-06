Wieder Ideen für interkulturelle Musikprojekte gesucht!

Musikprojekte mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft haben ab jetzt wieder die Chance, mit 7.500 Euro von der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung gefördert zu werden.



Die bundesweite „Ideeninitiative ‚Kulturelle Vielfalt mit Musik‘“ der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung (LMKMS) sucht ab sofort zum elften Mal vorbildliche Musikprojekte. Bewerben können sich Projekt-Initiatoren, die durch Musik, Bildende und Darstellende Kunst oder Literatur das Miteinander von Kindern und Jugendlichen verschiedener kultureller Herkunft stärken möchten. Dazugehören können beispielsweise Verantwortliche in Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden sowie Stiftungen – aber auch die Bewerbungen einzelner Initiativen mit gemeinnützigen Projektpartnern sind sehr willkommen.



Wichtig ist, dass mit dem Projekt gezeigt wird, wie kulturelle Vielfalt gelebt und sprachliche Hürden durch Musik und die Künste überwunden werden können. Außerdem sollten die Kinder und Jugendlichen in allen Phasen des Vorhabens aktiv beteiligt werden. Die LMKMS möchte insbesondere auch Initiativen für eine Bewerbung begeistern, die sich dafür einsetzen, Geflüchtete zu integrieren.



Für eine vielfältige Gesellschaft



„Unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger und Musik und die Künste können wichtige Brücken der Verständigung bauen. Wir wollen langfristig dazu beitragen, dass Menschen unterschiedlichster Kulturen bei uns friedlich zusammenleben “, sagt Liz Mohn, Vorstandsvorsitzende der LMKMS. „Deshalb verdoppeln wir unsere Fördermittel. Mit dem Aufruf zur Ideeninitiative wollen wir viele Einrichtungen und Akteure motivieren, wirkungsvolle und kreative Projekte zu entwickeln.“



Insgesamt stehen in diesem Jahr 100.000 Euro Fördermittel bereit, um maximal 20 Projektideen mit bis zu 7.500 Euro zu fördern. In den letzten Jahren waren es noch 50.000 Euro Fördermittel mit bis zu 5.000 Euro pro Projekt. Interessierte können sich bis zum 5. Oktober 2018 online bewerben. Das Online-Bewerbungsformular ist unter www.kultur-und-musikstiftung.de erreichbar.



Nicht gefördert werden bereits gestartete Projekte. Zudem sollte eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten nicht überschritten werden.



Welche Ideen es beim letzten Mal geschafft haben, sehen Sie auf unserer Webseite: www.kultur-und-musikstiftung.de/initiativen.



Das Wichtigste im Überblick:



Bewerbungsstart: 29. Juni 2018

Bewerbungsende: 5. Oktober 2018

Bewerbungen über: www.kultur-und-musikstiftung.de

Förderungssumme: Bis zu 7.500 Euro je Projekt

Gefördert werden: Projektideen von Bildungseinrichtungen, Vereinen, Verbänden, Stiftungen oder individuellen Initiativen mit gemeinnützigen Partnern

Gewinnerbekanntgabe: Mitte November 2018

Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung

Die Kultur- und Musikstiftung wurde 2005 von Liz Mohn gegründet. Sie finanziert das Inter­nationale Opernstudio der Staatsoper Berlin und fördert neben musisch-integrativen Projekten die regionale Kulturarbeit im Kreis Gü­tersloh. Das Stiftungskapital beträgt 16,2 Millionen Euro, die Zinseinnahmen fließen in die Projekt­arbeit. Seit der ersten Ideeninitiative 2008 bis zum Jahr 2017 wurden 138 Integrationsprojekte mit insgesamt rund 550.000 Euro gefördert.



Zum Vorstand gehören neben der Stifterin Liz Mohn, Prof. Dr. Friedrich Loock (stellvertretender Vorsitzender), Dr. Stefan Brandt, Louwrens Langevoort, Pamela Rosenberg, Asli Sevindim und Prof. Martin Christian Vogel. Geschäftsführerin der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung ist Nadine Sträter. Weitere Informationen finden Sie unter www.kultur-und-musikstiftung.de.





