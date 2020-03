Pressemitteilung BoxID: 790071 (Literaturtest GmbH & Co. KG)

VISTA POINTveröffentlicht das meistverkaufteReisebuch der Welt in einerlimitierten Jubiläumsausgabe zum15-jährigen Erscheinen in Deutschland:Das "Goldstück" von "1000 Places To SeeBefore You Die"

Das Buch ist weltweit Kult: „1000 Places To See Before You Die“ ist in 25 Sprachen übersetzt und über fünf Millionen Mal verkauft worden. Die Autorin Patricia Schultz schreibt darin mit Begeisterung über die Welt, ihre Sehenswürdigkeiten und Schönheiten. Das kann der Eiffelturm in Paris sein, genauso aber eine Wanderung durch das urzeitliche Baliem-Tal in Indonesien oder eine außergewöhnliche Unterkunft wie das Eishotel in der schwedischen Stadt Jukkasjärvi. Diese bunte Mischung macht sowohl dem planendem Weltenbummler wie auch dem, der gerade lieber zuhause bleibt, Lust zu schmökern. Allein die deutsche Erstausgabe verkaufte sich über 750.000 Mal und stand 273 Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Nun feiert der VISTA POINT Verlag mit dem „Goldstück“ das 15-jährige Erscheinen in Deutschland und bringt eine limitierte Jubiläumsausgabe auf den Markt.



Auf 1220 Seiten und mit 600 Farbfotos liefert die Autorin eine „Lebensliste für den Weltreisenden“ und lässt somit die Leser*innen in die bunte Vielfalt der ganzen Welt eintauchen. Zudem enthält der Titel am Ende jedes Eintrags viele Informationen zur Reiseplanung, zur idealen Reisezeit oder zu weiteren Ausflugszielen in der Nähe. Die Jubiläumsausgabe ist komplett aktualisiert. Neben der bewährten Gliederung in acht große Gebiete (Europa, Afrika etc.) gibt es 12 zusätzliche Register, die thematisch sortiert sind: ob „Antike Stätten“, „Traumstrände und Inselparadiese“, „Panorama- und Themenstraßen“, „Heilige Stätten“ oder „Kulinarische Erlebnisse“ – jeder findet hier informatives und überraschendes Material zum Träumen sowie Anregungen für reale Reisen.



Bibliografie



Patricia Schultz

1000 Places To See Before You Die



Die neue Lebensliste für den Weltreisenden

Limitierte Jubiläumsausgabe



4., akt. Neuauflage 2020

Klappenbroschur, 1220 Seiten, über 600 Farbfotos

VISTA POINT Verlag

ISBN 978-3-96141-419-2

€ 15,00



Erscheint im März 2020



Über die Autorin

Patricia Schultz zählt heute zu einer der 25 einflussreichsten Frauen auf dem Gebiet des Reisens (Forbes). Als Hauptrednerin auf allen amerikanischen Reisemessen tourt sie durch die Vereinigten Staaten und tritt außerdem in Buchläden, Bibliotheken oder Museen auf. Die Reisejournalistin schrieb mit „1000 Places To See Before You Die“ einen Weltbestseller. Ihr Zuhause ist New York City, aber sie dort anzutreffen ist Glückssache.

