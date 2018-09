Surfen, Reisen, Sinnsuche: "Marock'n Roll" von Fritz Schneider erzählt in Episoden und verschiedenen Sprachen von der Suche nach einem Platz im Leben

19.09.18

Die Protagonisten in Fritz Schneiders „Marock’n Roll“ begeben sich auf unterschiedliche Reisen durch den Kosmos des modernen Beziehungschaos, auf der Suche nach Geborgenheit, Freiheit, Abenteuer und Selbstentfaltung. Sie entdecken ferne Länder, erklimmen Felswände und surfen Wellen. Der mehrsprachige Roman erscheint am 15. August 2018.



Hanno und sein jüngerer Bruder Mark teilen neben der Begeisterung fürs Surfen und Klettern auch die Liebe zur Kunst. Als Mark mit Ende zwanzig tödlich verunglückt, plagen Hanno schwere Schuldgefühle. Er macht sich auf nach Marokko, um in den Wellen und Welten eines fremden Kontinents die Vergangenheit zu bewältigen, seine Ängste zu überwinden und sich als Künstler neu zu erfinden. Seine Ex-Freundin Lena arbeitet zur selben Zeit in Nordkalifornien auf einer Cannabis-Plantage, um ihre Reisekasse aufzubessern. Hannos neue Freundin Elli tanzt durch die hippste Straße des Ostens und sein Kumpel Rob ist in den vertikalen Wänden der Alpen damit beschäftigt, seinen Horizont zu erweitern.



Der Roman beleuchtet die Höhen und Tiefen von unkonventionellen Lebensentwürfen und lässt den Leser an fantastischen Naturerlebnissen teilhaben. Während der Erzähler den gesamten Roman über den roten Faden der Handlung in deutscher Sprache durch die verschiedenen Kapitel webt, sind die Dialoge in der jeweils tatsächlich gesprochenen Sprache verfasst – im Wesentlichen auf Deutsch und Englisch.



Fritz Schneider

Marock'n Roll

Sex, Drugs, Art and a Surfing Soul

2018, Originalausgabe



Kindle Direct Publishing

ISBN 978-3-982008707



Taschenbuch, ca. 292 Seiten

auch als E-Book erhältlich



Taschenbuch ca. 14,99 €

E-Book ca. 5,99 €



erscheint am 15.08.2018



Über den Autor



Fritz Schneider wurde 1952 in St. Petersburg geboren, wuchs in einer Künstler- und Akademikerfamilie auf und kam im Alter von zehn Jahren als Russlanddeutscher nach Ost-Berlin. 1971 floh er aus der DDR und begann, um die Welt zu reisen und sich mit verschiedenen Jobs zu finanzieren. Schließlich ließ er sich in San Francisco nieder, wo er als Surf-, Kletter- und Yogalehrer arbeitete. Zu seinen künstlerischen Ausdrucksformen zählen Performance, Malerei und Bildhauerei. Seit Anbruch des neuen Jahrtausends ist er außerdem als Fotograf, Kameramann und Hobby-Regisseur von Kurzfilmen tätig. Seit zehn Jahren schreibt er Lyrik und Belletristik.



Mehr über Fritz Schneider gibt es auf seiner Webseite fritzschneider.org und Instagram.

