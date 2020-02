Pressemitteilung BoxID: 788345 (Literaturtest GmbH & Co. KG)

"Die große Zerstörung - Was der digitale Bruch mit unserem Leben macht" von Andreas Barthelmess/neu im Dudenverlag

„Ein Buch mit lauter Aha-Effekten. Man kommt gar nicht mehr davon los. Wer den Zeitgeist verstehen will und wissen will, wohin Wirtschaft und Gesellschaft steuern, muss dieses packend geschriebene Buch lesen!“ Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn, ifo Institut München



Am 21. April erscheint Andreas Barthelmess` „Die große Zerstörung - Was der digitale Bruch mit unserem Leben macht“ im Dudenverlag. Bei Interesse merke ich gerne ein Rezensionsexemplar vor. Auch (Vor-)Abdrucke und Interviews mit dem Autor sind möglich. Über Gastbeiträge können wir ebenfalls sprechen.



Google statt Gelbe Seiten, Uber-App statt Taxi-Stand, Tinder statt Disko. Alles ist neu und digital. Disruption, denken wir, ist ein technologischer Trend. Falsch! Sie ist das Phänomen unserer Zeit. Radikal wälzt sie unser Leben um. Parteien und Verbrennungsmotor sind tot, Nachkriegsdeutschland ist vorbei. Die Menschen fühlen sich überfordert, die Gesellschaft polarisiert sich und kippt. Künstliche Intelligenz und autonome Maschinen nehmen uns Arbeit und Selbstwirksamkeit. Der Staat zerbricht unter seiner Fürsorgelast. Facebook, Google und Chinas Datenmacht steuern auf einen globalen Staatsstreich zu.



Doch im Bruch liegt auch die Lösung. Digitale Bewegungen wie #MeToo und Fridays for Future machen Hoffnung auf eine neue demokratische Weltordnung. Klar ist: National bewirken wir heute nichts mehr, wir brauchen einen globalen Ordnungsrahmen.



Barthelmess analysiert empathisch und scharfsinnig unsere digitale Kultur und wie diese unsere Lebensbereiche, unseren Umgang miteinander, die Politik und die Wirtschaft verändert (hat).



Andreas Barthelmess, geboren 1979, ist Start-up-Unternehmer und Publizist. Er lebt in Berlin. Berufliche Anfänge bei Roland Berger, den Vereinten Nationen in New York sowie Gruner + Jahr. Er gründete eigene Start-ups und baute führende europäische Tech-Unternehmen mit auf. Heute ist er Berater und Angel-Investor. Noch als Student gründete er den „Think Tank 30" unter dem Dach des Club of Rome Deutschland. Barthelmess kommentiert das Zeitgeschehen regelmäßig für DIE ZEIT, Die Welt, NZZ, Handelsblatt, Wirtschaftswoche und Spiegel Online. Dies ist sein erstes Buch.

