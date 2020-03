Pressemitteilung BoxID: 789816 (LIP Invest GmbH)

LIP Invest sichert sich Logistik-Projektentwicklung in Hannover

Revitalisierung des ehemaligen Max-Müller-Eisenwerkes / 45.000 Quadratmeter langfristig an den Kabelhersteller LAPP vermietet

LIP Invest, der in München ansässige Investmentspezialist für Logistikimmobilien, erwirbt im Rahmen eines Forward-Commitments ein im Bau befindliches Logistikzentrum im Stadtgebiet von Hannover. Künftiger Nutzer wird das in Stuttgart beheimatete Familienunternehmen LAPP sein. Mit 18 Fabriken und 100 Niederlassungen ist LAPP Weltmarktführer für integrierte Lösungen der Kabel- und Verbindungstechnologie.



Die Fertigstellung der Brownfield-Entwicklung ist für Oktober 2020 geplant. Für LAPP ist der neue Standort ideal. Der Neubau bietet die vierfache Lagerkapazität als der bisherige Standort, der direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt. Mit dem Neubau kann das Unternehmen zudem seine Logistik effizienter gestalten, seine Prozesse auf die Zukunft ausrichten und Angebote für die Kunden weiter verbessern. Dank der kurzen Wege leistet LAPP auch einen deutlichen Umweltbeitrag durch reduzierten CO2- Ausstoß.



Moderner Logistikneubau als Brownfield-Entwicklung



Das vom Verkäufer bereits 2016 mit rund 68.000 Quadratmetern erworbene Grundstück des ehemaligen Max-Müller-Eisenwerkes im Norden von Hannover wurde von der Fachfirma Hagedorn umfangreich saniert, der Altbestand komplett abgerissen und Altlasten bis zu einer Tiefe von 8 Metern entfernt. Der aus drei Einheiten bestehende rund 18.000 Quadratmeter große Neubau verfügt über 24 Verladetore mit Überladebrücken und vier ebenerdigen Toren. Weitere rund 27.000 Quadratmeter betonierte Außenfläche dienen dem Nutzer zur Lagerung und dem Zuschnitt der produzierten Kabel. Unabhängig von der langfristigen Anmietung wurde vom Projektentwickler mit 7,5 Tonnen Fußbodenbelastbarkeit, 12,50 Metern Hallenhöhe und seiner energetischen Gebäudequalität auf eine hohe Drittverwendungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit Wert gelegt.



TOP Lage in Hannover



Neben seiner innerstädtischen Lage sind die Autobahnen A2 in zwei Kilometern und die A7 in 14 Kilometern schnell zu erreichen. Der Flughafen Hannover-Langenhagen ist über eine vierspurige Straße in acht Kilometern Entfernung gut angebunden. Somit ist der Standort gerade für eine weltweite Distribution bestens geeignet.



Off-Market Verfahren mit ausgewähltem Investorenkreis



Verkäuferin, der noch im Bau befindlichen Immobilie, ist die Firma bauwo Grundstücksgesellschaft aus Hannover, die in den Assetklassen Logistik, Büro und Hotel seit fast 30 Jahren als Projektentwickler aktiv ist. „Wir konnten uns im Rahmen eines Off-Market-Verfahrens in einem Kreis ausgewählter potenzieller Investoren erfolgreich durchsetzen und uns die attraktive Immobilie sichern. Die über fünfjährige Zusammenarbeit mit der bauwo und die Erfahrungen aus inzwischen neun Objektankäufen haben schließlich den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben“, freut sich Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP.



LIP wurde im Ankaufsprozess rechtlich von Eversheds Sutherland, steuerlich von Mazars und technisch von Drees & Sommer unterstützt. Der Verkäufer wurde von LPA München beraten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (