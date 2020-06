Pressemitteilung BoxID: 802261 (LIP Invest GmbH)

LIP Invest legt dritten Logistikimmobilien-Fonds auf



Institutionelle Investoren setzen bei Logistik auf LIP Invest

LIP Logistikfonds Deutschland III geht an den Start

Erste Anleger haben bereits gezeichnet





LIP Invest, der in München ansässige Investmentspezialist für Logistikimmobilien, legt jetzt seinen dritten Logistikimmobilien-Fonds auf. Es ist damit der dritte seit 2018. Der offene Immobilien Spezial-AIF „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany III“ (LIP Logistik III) wird wie seine Vorgänger ausschließlich in Logistikimmobilien in Deutschland der Risikoklasse Core+ investieren.



„Die Logistikimmobilie zeigt sich für viele Marktteilnehmer wieder mal als Anker in der Krise. Der vor Jahren bereits begonnene Trend zur Umkehr der Globalisierung wird sich durch die Corona-Krise voraussichtlich weiter beschleunigen. Gerade Branchen wie die Auto- und Pharmaindustrie werden durch die zu erwartende Teilverlagerung von Lieferketten einen größeren Bedarf an produktionsnahen Lagerflächen haben. Zudem ist davon auszugehen, dass sich das bereits hohe Wachstum im Online-Shopping durch jetzt veränderte Einkaufsgewohnheiten, einhergehend mit einem hohen Flächenbedarf, schneller erhöht“, sagt Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer bei LIP Invest.



„Mit Logistikimmobilien in Deutschland und ihrer Kombination aus Wertstabilität und verlässlichen Mieteinnahmen fühlen sich immer mehr Investoren rund um den Globus sehr wohl“, begründet Hollung die unveränderte Attraktivität der Assetklasse.



LIP Fonds investieren seit 2018 rund 800 Millionen Euro in Logistikimmobilien



Der Vorgängerfonds „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany“ (LIP Logistik I) aus 2018 hat nach Aufstockungen von Bestandsinvestoren Ende 2019 mit 190 Millionen Euro Eigenkapital das finale Closing abgeschlossen. Mit 14 Objektkäufen und einer Investitionssumme von rund 340 Millionen Euro konnte die Investitionsphase mit dem letzten Ankauf einer Logistikimmobilie in Fürth im April 2020 abgeschlossen werden.



Der im Jahr 2019 aufgelegte „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany II“ (LIP Logistik II) hat mit rund 260 Millionen Euro Eigenkapital das finale Closing ebenfalls abgeschlossen. Zusammen mit Objekten, die sich gerade im Ankaufsprozess befinden, hat der zweite LIP Fonds bereits 425 Millionen Euro in hochwertige Logistikimmobilien in TOP- Lagen investiert. Mit einer weiteren geplanten Akquisition wird der LIP Logistik II voraussichtlich in Kürze ebenfalls voll investiert sein.



LIP Logistik III zur Zeichnung geöffnet



Der „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany III“ (LIP Logistik III) steht ab sofort institutionellen Investoren zur Zeichnung offen. Mehrere institutionelle Investoren haben den Fonds bereits gezeichnet beziehungsweise eine Beteiligung zugesagt. Ein erster Ankauf in einer attraktiven bayerischen Logistikregion befindet sich bereits in der Due-Diligence.



„Wir haben großen Zuspruch aus allen Kreisen der institutionellen Anleger, hierunter auch immer mehr Sparkassen und Investoren, die uns aus früheren gemeinsamen Fonds kennen. Erfreulicherweise sind auch Anleger unseres ersten Fonds bei unserem dritten Fonds schon wieder dabei“, zeigt sich Bodo Hollung mit dem Interesse an LIP-Fonds sehr zufrieden.



Der Fonds setzt wie seine Vorgänger ausschließlich auf deutsche Logistikimmobilien. „Deutschland profitiert gegenüber anderen europäischen Ländern mit seiner zentralen Lage, seiner ausgeprägten Infrastruktur, seiner Bevölkerungszahl von rund 82 Millionen und dem mit weitem Abstand größten Logistikmarktvolumen von rund 280 Milliarden Euro durch eine geringe Volatilität der Renditen mit einem sehr guten Risiko/- Renditeverhältnis. Gerade bei Verwerfungen auf den Kapitalmärkten wie zuletzt in der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 wurde dies besonders deutlich“, so Sebastian Betz, Prokurist bei LIP und für alle Ankäufe verantwortlich.



Im Rahmen einer breiten Diversifizierung wird der Fonds auf logistikaffine Lagen mit nachhaltiger Flächennachfrage und Objekten mit Mietpreiswachstum und Wertschöpfungspotential setzen. Unter Verzicht auf den Kauf von Portfolien wird eine weitere Risikoreduzierung durch unterschiedliche Einzelobjektvolumina, verschiedene Objekttypen, unterschiedliche Mietvertragslaufzeiten und Investitionen in verschiedene Logistiksegmente angestrebt.



Neben ökonomischen Zielen wird der Fonds auch Aspekte der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung und der Corporate Governance (wie z.B. ESG) verfolgen.



Wie schon bei den ersten beiden Fonds kann LIP aufgrund ihres guten Marktzugangs und eines breiten Netzwerkes auf eine Objektpipeline von aktuell 400 Millionen Euro zurückgreifen. Ein Kapitalabruf von Investoren-Committments ist daher rasch möglich.



Rechtliche Hinweise



Dieses Dokument dient Werbezwecken. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des offenen Spezial-AIF „LIP Real Estate Investment Fund -LOGISTICS GERMANY III“ („Fonds“) sind den jeweils gültigen Vertragsunterlagen (d.h. der Anlegervereinbarung, dem Zeichnungsvertrag, die gem. § 307 Abs. 1 und 2 KAGB bereitgestellten) sowie dem letzten Jahresbericht zu entnehmen. Jene Dokumente sind die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem von der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (Anschrift: Ferdinandstr. 61, 20095 Hamburg) verwalteten Fonds. Der Fonds ist ein offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB und darf nicht an Privatanleger i.S.v. § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB vertrieben werden.



Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für eine künftige Wertentwicklung darstellen. Der Wert einer Anlage und die Höhe der Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhält. Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann sich zukünftig ändern.



Sofern Angaben zu einzelnen Finanzinstrumenten oder Emittenten gemacht werden, wurden diese nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanz-analysen erstellt und die Finanzinstrumente unterliegen nicht den Handelsbeschränkungen im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (