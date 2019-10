Pressemitteilung BoxID: 773681 (LIONS CLUBS INTERNATIONAL)

"Wir brauchen diese kulturell und sozial wertvollen Höhepunkte"

Oberbürgermeister ist Schirmherr des 29. Wohltätigkeitskonzert des Lions Club Landshut

Oberbürgermeister Alexander Putz hat heute offiziell die Schirmherrschaft für das 29. Wohltätigkeitskonzert des Lions Club Landshut übernommen und das Engagement der Lions gewürdigt. „Das Konzert und der anschließende Empfang im Rathaus sind ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis und die Organisatoren bieten auch dieses Mal wieder hochklassige Musik und Unterhaltung“, sagte er. „Damit machen die Lions doppelt Freude – den Besuchern und den bedürftigen Menschen, denen mit dem Erlös geholfen wird. Wir brauchen diese kulturell und sozial wertvollen Höhepunkte in unserer Stadt.“



Bei der Show am 15. November um 19 Uhr im Rathausprunksaal tritt das international renommierte Vokalensemble Calmus aus Leipzig auf. Das Repertoire der preisgekrönten Stimmkünstler reicht von der Musik der Renaissance, des Barock und der Romantik bis zu aktuellen Stücken aus Pop, Folk und Jazz. Ihre Auftritte mit gesanglicher Präzision, Leichtigkeit und Witz haben das Quintett mit Anja Pöche (Sopran), Stefan Kahle (Countertenor), Tobias Pöche (Tenor), Ludwig Böhme (Bariton) und Manuel Helmeke (Bass) zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands gemacht. Die breite Palette an Klangfarben, die Freude der Musiker auf der Bühne und ihre abwechslungsreichen Programme haben Calmus eine Reihe internationaler Preise eingebracht – zuletzt den OPUS Klassik 2019. Das Ensemble tourt durch ganz Europa und in den USA.



Nach dem Konzert lädt der Lions Club zu einem Stehempfang ein, bei dem für den guten Zweck weitergefeiert wird. Karten gibt es zum Preis von 40 Euro pro Person beim Leserservice der Landshuter Zeitung, Altstadt 89, Telefon 0871/850 2710.

