08.10.18

. Das Wohltätigkeitskonzert des Lions Club Landshut im Rathausprunksaal gehört zu den gesellschaftlichen Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt. Jedes Jahr geben sich Künstler auf Topniveau die Ehre auf der Bühne – und beim anschließenden Empfang im Rathausfoyer feiern die Gäste für den guten Zweck weiter. Die 28. Auflage am Freitag, 9. November, ab 19 Uhr steht unter dem Motto „Servus Kaiser“. Die international renommierten Künstler Ilse Berner (Sopran), Erwin Belakowitsch (Bariton) und Christoph Berner (Pianist) erzählen mit launigen Liedern und Duetten aus Operetten und Chansons der 20er Jahre die Geschichte einer lustigen Reise von Wien nach Berlin.



Auf der Bühne geht es um den Oberkellner Leopold (Erwin Belakowitsch), der in einem Wiener Café seine liebe Not mit der schönen Erna (Ilse Berner) hat. Weil deren Rendezvous geplatzt ist, beginnt er mit Flirtversuchen, die im gemeinsamen Gesang münden. Begleitet werden die beiden vom grantigen und trinkfreudigen Barpianisten (Christoph Berner). Die Reise der drei nach Berlin bietet viele unsterbliche Melodien und Ohrwürmer von Komponisten wie Robert Stolz, Kurt Weill, Emmerich Kalmann, Walter Jurmann und Friedrich Hollaender.



Ilse Berner ist gebürtige Würzburgerin und singt gerne hohe und anspruchsvolle Stücke wie Händels Messias und Mozarts C-Moll-Messe. Aber seit ihrer ersten Gesangsstunde haben es ihr die Wiener Lieder besonders angetan. Erwin Belakowitsch war Solist bei den Wiener Sängerknaben und gastierte in mehr als 60 Rollen aus Oper, Operette, Musical und Schauspiel an zahlreichen Theatern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Liederabende und Opernproduktionen führten ihn außerdem nach Japan, Korea, Südamerika und Australien, wo er auch als Gesangsdozent an der Sydney University of Music tätig war. Der österreichische Pianist Christoph Berner ist mit Ilse Berner verheiratet und für seine enorme stilistische Bandbreite und musikalische Vielseitigkeit bekannt. Als Solist war er unter anderem mit dem Moskauer Tschaikowsky-Orchester, der Dresdner Philharmonie und dem Mahler Chamber Orchestra zu hören. Er ist Professor für Liedgestaltung an der Zürcher Hochschule der Künste.



„Wir sind stolz, mit diesem Programm wieder hochklassigen Musikgenuss und hervorragende Unterhaltung zu bieten“, sagt Lions-Präsident Prof. Dr. Thomas Küffner. „So können wir doppelt Freude machen – den Besuchern und den Menschen, denen mit dem Erlös geholfen wird.“ Die Einnahmen gehen an das Lions-Hilfswerk, das soziale und kulturelle Projekte und Initiativen in der Region Landshut unterstützt.



Karten für das Konzert gibt es ab Freitag, 12. Oktober, zum Preis von 40 Euro pro Person beim Leserservice der Landshuter Zeitung, Ländgasse 116, Telefon 0871/850 2710.

