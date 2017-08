Hawai'i - Königliche Inseln im Pazifik

Das Linden-Museum Stuttgart zeigt von 14. Oktober 2017 bis 13. Mai 2018 die Sonderausstellung „Hawaii- Köngliche Inseln im Pazifik“.



Die Große Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg rückt erstmals in Deutschland Kunst, Kultur und Geschichte, Gegenwart und Vergangenheit der hawaiischen Inseln in den Fokus. Eindrucksvolle Kunstwerke und Alltagsgeräte geben Einblicke in das Leben auf den Inseln, deren Gesellschaft sich in nicht einmal 150 Jahren von einer polynesischen Adelsgesellschaft zu einem Bundesstaat der USA wandelte.



Die Ausstellung spannt den Bogen von den ältesten erhaltenen Objekten aus der Zeit des Entdeckungsreisenden James Cook, der im ausgehenden 18. Jahrhundert auf Hawai‘i landete, bis zur lebendigen heutigen Kunstszene. Sie vermittelt ein facettenreiches Bild und stellt die Gesellschaft, Kultur und Geschichte der Native Hawaiians in den Vordergrund.



Vielfältige Themen wie die Entwicklung des Wellenreitens, des Hula-Tanzes oder der hawaiischen Tatauierung lassen die Vergangenheit dieses früheren Königreichs im Pazifik lebendig werden. Auf 1000 m² werden mehr als 250 Objekte von internationalen Leihgebern sowie aus der Sammlung des Linden-Museums präsentiert.



Zur Ausstellung wird ein reich bebilderter Katalog erscheinen. Ein umfangreiches Begleitprogramm wird Themen der Ausstellung vertiefen, und ein Aktionsheft für Kinder spielerisch durch die Schau führen.



Adresse



Linden-Museum Stuttgart

Hegelplatz 1, 70174 Stuttgart, Tel. 0711.2022-3 ǀ Fax 0711.2022-590 ǀ mail@lindenmuseum.de



Öffnungszeiten

Di – Sa 10 – 17 Uhr ǀ Mi 10 – 20 Uhr ǀ So und Feiertage 10 – 18 Uhr

Schließtage: 24.12./25.12./31.12./30.3.



Eintritt

€ 12,–/10,– / Familienticket: € 24,– (2 Erwachsene + Kinder bis 18 Jahre)

Kinder bis einschl. 12 Jahre frei

Audioguide (dt./engl.): € 3,–



Führungsanmeldung für Gruppen

Dienstag bis Donnerstag 9.30 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr (Ferien: nur Donnerstag)

Tel. 0711.2022-579 ǀ Fax 0711.2022-590 ǀ fuehrung@lindenmuseum.de

Anmeldefrist: 3 Wochen vor Führung



Nähere Informationen



www.lindenmuseum.de



www.twitter.com/lindenmuseum



www.facebook.com/LindenMuseumStuttgart

www.instagram.com/lindenmuseum

Hashtag: #hawaiiexhibit

