Pressemitteilung BoxID: 808119 (LifeFit Group MidCo GmbH)

The Gym Society - das erste Fitnesskonzept mit Personal Training Flatrate

Das neue und innovative Boutique-Fitnesskonzept demnächst auf dem deutschen Markt: The Gym Society öffnet seine Pforten in Köln-Bayenthal.



Anders als jedes herkömmliche Fitnessstudio



The Gym Society ist das exklusive Fitnessstudio mit einer völlig neuen Sichtweise auf Sport und gesunden Lifestyle. Es richtet sich an Menschen aller Altersgruppen, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, bisher aber noch nicht das passende Studio für sich gefunden haben. Die Trainingsbetreuung der Mitglieder bei The Gym Society gleicht einem Personal Training. Die Räumlichkeiten bieten eine moderne Wohlfühl-Atmosphäre und erinnern eher an ein luxuriös eingerichtetes Boutique-Hotel als an ein gewöhnliches Fitnessstudio. Stundenlanges Training? Nicht bei The Gym Society – hier schwört man auf effektive 45-Minuten-Workouts.



Mit Motivation und persönlicher Betreuung zum Ziel



Die Art des neuen Coachings ist bisher einzigartig in der Branche. Viele Fitnessstudio-Mitglieder berichten immer wieder davon, dass es schwierig ist ihre Motivation aufrechtzuerhalten. Kontinuierliche persönliche Anleitung und eine intensive Betreuung bietet da meist nur ein Personal Trainer. Anstatt den hohen Preis für eine Personal-Trainingsstunde zu bezahlen, wird den Mitgliedern bei The Gym Society für einen festen Monatsbeitrag immer ein persönlicher Lifestyle Coach direkt zugewiesen. Er gibt die notwendige Hilfestellung, motiviert, leitet an und versucht das Beste aus jedem Mitglied rauszuholen. Gemeinsam werden die Ergebnisse und Fortschritte in Einzelgesprächen kontinuierlich analysiert und weitere Vorgehensweisen besprochen.



Sicheres Training auch in der aktuellen Situation



Die Vorteile des Konzepts zeigen sich auch in der aktuellen Situation, wo es darum geht Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten, um einer Ausbreitung des Corona-Virus vorzubeugen. Das exklusive Studio bietet ausreichend Platz auf der Trainingsfläche und in der Lounge, so dass geltenden Abstandsregeln zu jeder Zeit unkompliziert in den Clubbetrieb integriert werden können. Mitglieder trainieren bei dem moderaten Kraft- und Flexibilitätstraining unabhängig voneinander an modernsten Geräten. Dabei ist es obligatorisch, dass Mitglieder Handtücher unterlegen und die Geräte nach Verwendung desinfizieren. Der Umkleidebereich besteht aus Einzelkabinen, die jeweils mit einem Waschbecken ausgestattet sind, um sich nach dem Training frisch zu machen.



„Jemand, der gesund ist, ist auch glücklich“



Einer der Gründer, Frank Polman, erklärt: „Wir bei The Gym Society glauben, dass jemand, der gesund ist, auch glücklich ist. Unzählige Studien bestätigen diese Theorie schon lange. Wir wissen aber auch, dass nicht jeder auf Fitness steht. Deswegen haben wir ein einmaliges Konzept entwickelt, um ein sympathisches sportliches Umfeld sowie eine einzigartige Fitness-Community zu schaffen, in der sich jeder willkommen und geschätzt fühlt. Bei The Gym Society gibt es keine extremen Fitness Junkies, sondern Menschen wie Du und Ich. Das macht das Trainieren viel angenehmer. Apropos angenehm: Nach nur 45 Minuten Workout sind unsere Mitglieder auch schon wieder draußen. Das verschafft ihnen genügend Zeit für Job, Familie, Freunde und andere Aktivitäten.“



The Gym Society erweitert Portfolio der LifeFit Group



The Gym Society stammt ursprünglich aus den Niederlanden und wurde von der LifeFit Group nach Deutschland geholt. Die LifeFit Group ist eine führende Fitness- und Gesundheitsplattform in Deutschland, die mehrere Marken, darunter auch Fitness First, unter sich vereint. Durch den Zusammenschluss erfolgreicher Fitness-Marken aus den Segmenten Boutique, High-Value-Low-Price und Premium bietet die LifeFit Group für jeden das passende Trainingsangebot. Mit dem exklusiven Boutique-Fitnesskonzept The Gym Society erweitert die LifeFit Group ihr Portfolio.



Alle Fakten zur Eröffnung in Köln-Bayenthal



Die offizielle Eröffnung des ersten The-Gym-Society-Studios in Deutschland findet am 25. Juli 2020 in der Bonner Straße 271D in Köln-Bayenthal statt. Alle, die es bis dahin nicht erwarten können, sind bereits jetzt herzlich zu einem Probetraining im Studio eingeladen und können mehr zum modernen Konzept sowie dem exklusiven Eröffnungsangebot für Gründungsmitglieder erfahren. Eine reguläre Mitgliedschaft gibt es ab 99 € monatlich.



ÜBER THE GYM SOCIETY

The Gym Society ist ein innovatives Boutique-Fitnesskonzept aus den Niederlanden, das gesundheitsbewusste Menschen anspricht, die bisher nicht das richtige Fitnessstudio für sich gefunden haben. Mit einer umfangreichen Trainingsbetreuung und der passenden Wohlfühl-Atmosphäre schafft das Konzept eine einzigartige Fitness-Community, die Mitglieder motiviert und zu einem dauerhaft gesünderen Lifestyle verhilft. Effektive 45-Minuten Workouts sorgen außerdem dafür, dass neben Fitness, ausreichend Zeit für Job, Familie, Freunde und andere Aktivitäten bleibt. Mehr Informationen über The Gym Society unter www.thegymsociety.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (