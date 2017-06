Life Fitness stellt Analyseprogramm Heat Map vor

Life Fitness, der weltweit führende Hersteller von Premium-Fitnessgeräten, hat das Angebot seiner digitalen Plattform LFconnect um die Anwendung Heat Map erweitert. Das Programm stellt Betreibern von Fitnessstudios optisch dar, wie hoch die Auslastung einzelner Ausdauergeräte ist und welche Wege innerhalb der Anlage am stärksten frequentiert sind.



„Heat Map ist ein wichtiger Schritt für die Bereitstellung und Verarbeitung von Daten“, sagt Amad Amin, Leiter Digitale Services von Life Fitness. „Netzwerke und Statistiken sind essentiell für moderne Studios. Aber die grafische Darstellung von Nutzungs- und Bewegungsmustern geht einen Schritt weiter. Mit Heat Map können Studiobetreiber noch leichter verstehen, welche Bereiche am attraktivsten für die Sportler sind. Das hilft ihnen zum Beispiel bei der Personaleinteilung oder für die optimale Platzierung von Informationen und Produkten.“



Die Nutzer von Heat Map können Equipment von Life Fitness, das mit dem LFconnect-Netzwerk verbunden ist, auf einer digitalen Karte verorten. Auf der Karte wird die Nutzung der Geräte in verschiedenfarbigen Stufen angezeigt. Mit den Erkenntnissen daraus können Gerätepositionen getauscht, weniger attraktive Geräte ersetzt und Laufwege verändert werden. Mit all dem können Fitnessstudios ihren Betrieb noch besser auf ihre Kunden ausrichten.



Auf der digitalen Karte können die Verantwortlichen die Grundrisse ihrer Anlagen genau abbilden. Dabei können sie zum Beispiel auch den Standort des Empfangs und den Verlauf von Gängen ange- ben. „Wir möchten unseren Kunden den größtmöglichen Vorteil bieten“, sagt Amin. „Mit LFconnect und Heat Map bekommen Studiobetreiber einen noch schärferen Blick auf ihre Anlagen. Wir helfen dabei, sie optimal zu managen.“

Life Fitness Europe GmbH

Life Fitness ist der weltweit führende Hersteller von Fitnessgeräten sowie von Spieltischen und passender Einrichtung. Das Unternehmen produziert und vertreibt Ausdauer- und Krafttrainingsgeräte, Equipment für produktives Wohlfühlen sowie Billardtische, passendes Zubehör und Spielzimmerausstattung unter den Markennamen Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT, InMovement und Brunswick Billiards. Die Produkte werden in mehr als 148 Länder verkauft. Life Fitness ist ein Unternehmen der Brunswick Corporation (NYSE: BC) mit Hauptsitz in Rosemont, Nähe Chicago, Illinois.

