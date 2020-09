Schwierige Zeiten erfordern Kreativität und neue Ideen. – Üblicherweise präsentiert der Kunst-Leistungskurs der Gymnasialen Oberstufe der Hermann-Lietz-Schule Schloss Bieberstein die Werke der Schülerinnen und Schüler vor Publikum im Schlossgebäude. Die Einschränkungen durch Corona haben die jungen Künstlerinnen und Künstler jetzt herausgefordert, alternative Wege zu gehen.



Der Kunstunterricht der Hermann-Lietz-Schule Schloss Bieberstein weitet nun seinen Radius aus und tastet sich in neue Gefilde vor: Die Online-Galerie des Kunst-Leistungskurses ist eröffnet!



Ingrid Krick (StR’in, Lehrerin für Kunst und Französisch):



„Da die Werke unserer jungen Künstlerinnen und Künstler oft nicht nur traditionell auf Leinwand und Papier, sondern direkt auf dem iPad oder mit der Digitalkamera entstehen, reizte uns die Idee eine Online-Galerie zu gestalten und somit – Corona zum Trotz – auch Familie und Freunde an den Ergebnissen teilhaben und die Bilder im (virtuellen) Raum erleben zu lassen. Passend zum Halbjahresthema „Medien“ entwickelt, ging es jetzt endlich an die konkrete Umsetzung. In der Kunstwelt ist dies bereits eine gängige Praxis. Der Leistungskurs des aktuellen Abiturjahrgangs konnte somit schon einmal testen, was für manche im späteren Berufsleben vielleicht selbstverständlich sein wird.“



Viel Freude beim virtuellen Rundgang wünscht der Kunst-Leistungskurs und Ingrid Krick.

– Hier geht es zum Eingang Online-Galerie, https://t1p.de/15ag



Leistungskurswahl für die Qualifikationsphase



Am Ende der Einführungsphase (E-Phase) der Gymnasialen Oberstufe müssen Schülerinnen und Schüler nicht nur Leistungskurse für die Qualifikationsphase https://t1p.de/fo5q wählen, sondern sich auch entscheiden, ob sie eher einen sprachlichen oder naturwissenschaftlichen Weg gehen. Aus dem Fächerkanon Mathematik, Biologie, Englisch, Wirtschaftswissenschaften, Kunst und Deutsch sind zwei Leistungskurse zu wählen. Durch eine individuelle Beratung und Begleitung der Pädagogen stehen die Jugendlichen im Lietz Internat Schloss Bieberstein nicht allein mit ihrer Entscheidung auf dem Weg zum Abitur. Außerdem haben sie Zeit, alles gut zu durchdenken und durch Probeunterricht die Entscheidungen zu untermauern oder zu verwerfen. Ist die Entscheidung gefallen und hat der Schüler ein gutes Gefühl dabei, kann er in die Qualifikationsphase einsteigen.

