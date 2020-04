Pressemitteilung BoxID: 795131 (Lieb Management & Beteiligungs GmbH)

Jede Unternehmung ist nur so stark wie seine Mitarbeiter und Geschäftspartner – das wussten schon die alten Griechen. Gerade in ungewöhnlichen Zeiten wie heute, ist es an der Zeit, diese Persönlichkeiten hervorzuheben und ihnen „Danke“ zu sagen. „Danke“ für ihre Kreativität, ihr Durchhaltevermögen und ihren Geschäftssinn. Ohne sie wären die vorgestellten Destinationen nicht die, die sie heute sind – spannend, individuell und einzigartig.







Hannes Doppler: Vom goldenen Löffel bis hin zur Hirschledercouch - er macht fast alles möglich



„Change your perspective“ lautet die Philosophie der Kärnten Convention. Das südlichste Bundesland Österreichs zählt als weltweit erste Slow Food Travel Destination und bietet auch zahlreiche Möglichkeiten zum Tagen und Arbeiten mit Weitblick. Aber nicht nur Kärntens Lage im Spannungsfeld zu Slowenien und Italien macht die MICE-Destination so interessant, sondern vor allem ihre Charaktere. Einer davon ist Hannes Doppler von der Rotfuchs KG, der fast alle Veranstaltungen und Messen, aber auch viele Hochzeiten, in Kärnten mit der passenden Möblierung bestückt - vom goldenen Löffel bis hin zur Hirschledercouch. Nach 25 Jahren im Event-Bereich erkennt Doppler wichtige Trends und versucht, diese der regionalen Szene zugänglich zu machen. Sein Hauptziel und zugleich interessanteste Aufgabenstellung besteht darin, Kundenvorstellungen zum Leben zu erwecken und gleichzeitig bezahlbar zu bleiben. Getreu seinem Lebensmotto „Wenn du gegen den Strom schwimmst, rechne damit, dass dir etwas entgegenkommt“ verliert er auch in schweren Zeiten nicht den Mut. „In Zeiten von Corona - wenn die Branche stillsteht - gilt es neue Wege zu definieren. Die Veranstaltungswelt wird kommendes Jahr nicht mehr dieselbe sein, sie wird anders, vielleicht besser. Wir müssen bereit sein dazu den Grundstein zu liefern.“ http://www.convention.kaernten.at/







Lernen vom Meister: Park Jae Seo brennt in 25. Generation Andong Soju



Eine der bekanntesten traditionellen Spirituosen in Korea ist Soju. Bereits vor über 700 Jahren wurde der Reiswein dort hergestellt. Zunächst als Medizin verwendet, war er lange Zeit nur den Königshöfen vorbehalten. Heute zählt das Kultgetränk in der grünen Flasche zu den drei beliebtesten Spirituosen des Landes. Dabei unterscheidet sich der in der Fabrik produzierte Soju vom sogenannten „Adong Soju“, der seinen Ursprung in Adong, Nord-Gyeongsang, einer Provinz im Osten von Südkorea hat. Park Jae Seo ist einer der bekanntesten Großmeister Koreas und setzt bereits in 25. Generation das Erbe des Andong Soju fort. In seiner Fabrik Myeonggin Andong Soju stellt er das alkoholische Traditionsgetränk nach dem 500 Jahre alten Familienrezept her. Dabei kommen lediglich Reis und klares Wasser zum Einsatz. Mehrfach ausgezeichnet, ist Myeonggin Adong Soju vor allem für sein delikates Aroma und seinen charakteristischen Geschmack bekannt. Gruppen von bis zu 15 Personen besichtigten die Produktionsstätte und lernen dabei alles über die Herstellungsschritte kennen. Interaktiv können sie beim Befüllen des vergorenen Alkohols in Flaschen mithelfen, lernen bei einem Workshop wie sie aus Adong Soju leckere Cocktails kreieren und kommen bei Kostproben in den Genuss des Traditionsgetränks. https://www.youtube.com/watch?v=zZRxtRhBOrs







Sie sorgt bei Veranstaltungen für den “Riviera Style”: Laura Guerin aus dem Boutiquehotel Columbus Monte-Carlo



Mit über 120 verschiedenen Nationalitäten, einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und einem einzigartigen Sicherheitskonzept schafft Monaco optimale Rahmenbedingungen für erfolgreiche Veranstaltungen - und das nur 25 Kilometer von Frankreichs zweitgrößtem internationalen Flughafen Aéroport Nice Côte d’Azur entfernt. Getreu dem Motto „Flexible spaces for flexible minds” heißt das erste Lifestyle-Hotel im Fürstentum Gruppen für Meetings, Incentives oder Produkteinführungen willkommen. Das im Jahr 2018 komplett renovierte Hotel mit seinen 181 Zimmern kann auch exklusiv gebucht werden und versteht den Stadtteil Fontvieille mit seinen vielen Restaurants und Veranstaltungsorten als Erweiterung des eigenen Angebots. Laura Guerin vermarktet das Columbus Monte-Carlo bereits seit drei Jahren und genießt jeden Tag den „Riviera Style“, der Gruppen hier erwartet: morgens Yoga an der Hafenmauer von Fontvieille, die kürzlich auch mit einer Smart-Sportstation ausgerüstet wurde, Mittagspause im Les Perles de Monte-Carlo oder der Beefbar Monaco unweit des Hotels. Nach einem ereignisreichen Arbeitstag oder einem Meeting wartet dann der Küstenweg von Cap d‘Ail darauf, gelaufen zu werden. Geprägt von 300 Sonnentagen in Monaco und dem berühmten savoir-vivre ist Laura bekannt für ihre „out of the box“ Lösungen für MICE-Gruppen und ihre strahlende Persönlichkeit: 100% Riviera Style.

