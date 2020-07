Pressemitteilung BoxID: 807987 (Lieb Management & Beteiligungs GmbH)

Arbeiten im Paradies

Mit dem neuen Barbados Welcome Stamp Visa auf Barbados leben und arbeiten

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – für insgesamt zwölf Monate ist dies ab sofort für Besucher auf Barbados möglich. Das Barbados Welcome Stamp Visa kann nun unter www.Barbadoswelcomestamp.bb beantragt werden und berechtigt dazu, auf der Insel zu leben und zu arbeiten.



Leben wie die Locals



Wie in fast allen Gebieten der Welt hat Covid-19 auch große Auswirkungen auf den Tourismus auf Barbados – und doch auf besondere Weise zum neuen Visum beigetragen: „Covid-19 hat die Art, wie wir arbeiten, weltweit verändert. Mehr Menschen als jemals zuvor nutzen Homeoffice. Nun können wir jenen, die in den nächsten zwölf Monaten von hier arbeiten möchten, die Sicherheit geben, dass dies möglich ist“, meint Premierministerin Mia Amor Mottley. „Bisher kamen Besucher für bis zu drei Wochen oder einem Monat – warum sollten sie nicht von hier arbeiten und von unseren Vorteilen profitieren? Dazu gehört neben der Möglichkeit, an einem anderen Ort seiner Tätigkeit nachzugehen auch eine stabile Gesellschaft und natürlich Sonne, Strand und Meer. Barbados ist der perfekte Ort, um länger zu bleiben.“



Dank effektiver Maßnahmen, die immer noch gelten, konnte der Ausbreitung von Covid-19 entgegengewirkt werden. Auf 280.000 Einwohner kamen so nur etwas mehr als 100 Fälle, von denen sieben tödlich endeten. Auch die Öffnung der Grenzen für Besucher blieb ohne negative Folgen.



Flexibilität und höchste Standards



Das für eine Dauer von zwölf Monaten gültige Visum bietet viele Möglichkeiten für Firmen, digitale Nomaden und flexible, kreative Köpfe. „Barbados ist insbesondere bei Millenials ein immer beliebteres Ziel. Wir können unser Modell mit wenigen Maßnahmen so umwandeln, dass Arbeiten von hier aus einfach möglich ist. Barbados bietet das schnellste Glasfaserinternet und Handynetz in der Karibik; zudem gibt es zahlreiche Büroräumlichkeiten, die sich flexibel an die Bedürfnisse anpassen. Außerdem bietet Barbados ein gutes Gesundheitssystem und einen hohen Bildungsstandard – und ist somit auch für Familien attraktiv“, meint Sunil Chatrani, Chairman von Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI).



Dank unterschiedlicher Angebote können verschiedene Zielgruppen angesprochen werden: „Barbados war immer ein interessantes Reiseziel – und so haben wir eine große Zahl unterschiedlichster Unterkünfte von günstigen Studios bis hin zu luxuriösen Condos am Strand“, meint Petra Roach, Head of Global Markets, BTMI. „Ein ganzjährig warmes Klima, wunderschöne Natur und traumhafte Strände kombiniert mit zahlreichen Möglichkeiten sind die perfekte Ergänzung zum Arbeiten – eine gute Work-Life-Balance für sich selbst und die Familie bekommt man kaum einfacher.“



„Covid-19 hat sich auch auf die mentale Gesundheit von vielen ausgewirkt. Sonne und Meer haben eine starke therapeutische Wirkung, die sich kaum erklären lässt. Man muss sie erleben – wir wollen dieses Gefühl teilen“, so Premierminister Mottley.



Bewerbungsprozess und Visa-Anforderungen



Der Bewerbungsprozess für die Barbados Welcome Stamp soll so einfach wie möglich gestaltet werden. Das Visum kostet 2.000 US-Dollar für Individualreisende und 3.000 US-Dollar für Familien und ist für ein Jahr gültig. Eine erneute Bewerbung ist möglich; die Bewerber sind auf Barbados nicht einkommenssteuerpflichtig.



Personen, die auf Barbados aus der Ferne arbeiten möchten, können sich elektronisch unter

www.Barbadoswelcomestamp.bb bewerben. Folgende Dokumente werden benötigt:





Zwei Passfotos

Reisepass

Geburtsurkunde

Nachweis der Verwandtschaft von Angehörigen

Einreisevisum (falls zutreffend)





Nach Genehmigung gelten die folgenden, nicht erstattungsfähigen Gebühren:





Einzelperson: Gebühr von 2.000 US-Dollar

Familien-Paket - Gebühr von 3.000 US-Dollar





Weitere Informationen zu Barbados auf www.visitbarbados.org sowie auf www.facebook.com/VisitBarbados und www.instagram.com/visitbarbados.

