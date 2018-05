lesitas macht Versicherungsmakler "DSGVO-ready"

Die lesitas GmbH eröffnet Versicherungsmaklern in Deutschland eine attraktive „Last-Minute-Option“ zur Umstellung ihres Datenschutzes auf die neue Rechtslage. Mit Unterstützung der renommierten Anwaltskanzlei Michaelis können sich die Makler bis zum 30. Juni rechtssicher aufstellen – und das gratis, da lesitas die Kosten übernimmt.



Das Kürzel DSGVO sorgt dieser Tage landauf, landab für Verunsicherung bei Selbstständigen und Unternehmen. Denn die Datenschutz-Grundverordnung, für die es steht, erlegt jedem datenverarbeitenden Unternehmen umfassende Pflichten auf. Und Daten werden heutzutage von fast jedem Unternehmen verarbeitet. Besonders gilt dies für Versicherungsmakler, die in vielen Fällen über sensible Informationen ihrer Kunden verfügen. Wie aus dem Markt zu vernehmen ist, haben aber viele Makler die komplexe DSGVO-Herausforderung noch nicht bewältigt. Ihnen drohen ab dem 25. Mai saftige Strafen, wenn sie den neuen Datenschutzpflichten nicht nachkommen.



lesitas-Geschäftsführer Harald Kalthoff kennt die Nöte der Makler, sieht aber auch positive Aspekte: „Die DSGVO bedeutet natürlich für einen Makler zunächst Aufwand. Es ist aber nicht nur ein ‚Hygienefaktor‘, die neue Rechtslage einzuhalten, sondern steigert auch den Unternehmenswert. Denn durch das saubere Einverständnis der Kunden für eine Kontaktaufnahme steigt auch der Wert des Kundenbestands – und deswegen fühlt sich lesitas als Spezialist für Bestandsbewertung und Unternehmensnachfolge hier in der Verpflichtung, den Maklermarkt auf die neuen Anforderungen hinzuweisen und mit einem ganz besonderen Angebot zu unterstützen.“



Bei diesem bis Ende Juni geltenden Angebot setzt lesitas auf die Kompetenz der im Versicherungsrecht führenden Anwaltskanzlei Deutschlands. Die von Maklern meistmandatierte Kanzlei Michaelis aus Hamburg hat einen DSGVO-Leitfaden für Versicherungsmakler geschaffen. Das Tool unterstützt die Versicherungsprofis bei der Umstellung ihrer Prozesse und Kommunikation auf das neue Datenschutzrecht.



„lesitas übernimmt sämtliche Kosten, die für das Tool anfallen, dem Makler entstehen keine Kosten. Es ist für mich als jemanden, der täglich mit Maklern über die richtige Unternehmensführung spricht, ein Bedürfnis, dem Makler hier etwas zurückzugeben. Wir helfen den Maklern, die DSGVO einfach umzusetzen und damit auch eine nachhaltige Unternehmensführung und -organisation so einfach wie möglich zu machen“, resümiert Kalthoff.



