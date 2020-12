Leonard Diepenbrock

Leonard Diepenbrock ist Unternehmer, Kreativer, Speaker und war 12 Jahre Moderator sowie Reporter bei RTL. Danach stieg er ins Familienunternehmen TOX-Dübel-Technik (gegr. 1941) ein, mit 110 Mitarbeitern und einer drastischen, persönlichen Transformation wird er zum Unternehmer. Daraus entstand 2013 das vegane Allroundlabel Jean&Len - mit der Vision "ohne Gedöns" - das mit Cremes und Shampoos ganz Deutschland erobert hat. Der Harvard-Alumni hat zwei Kinder und lebt in Köln. Sein Antrieb: "Life is about the people you meet and what you create with them". Leonard Diepenbrock macht Mut "out of the box" zu denken und einfach mal loszulegen.