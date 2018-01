Neues Jahr - neues Glück

Schluss mit erfolgloser Partnersuche in verrauchten Bars oder im Supermarkt. Singles haben jetzt beste Chancen, ihre große Liebe zu finden – online bei LemonSwan. Das zeigt das aktuelle Chancenbarometer des Start-ups. Demnach ist die vierte, kalte Jahreszeit besonders aussichtsreich. Und nicht nur in dieser Hinsicht spielt die Glückszahl „4“ eine Rolle.



Knapp 75 Prozent aller Singles wünschen sich eine feste Partnerschaft. So die Ergebnisse der aktuellen Marktforschung von LemonSwan in Kooperation mit Statista. Bei rund 23 Millionen Alleinstehenden ergeben sich mehr als 17 Millionen Liebessuchende. Das ist rund jeder vierte Deutsche!



„Die Chancen stehen nicht nur aus diesem Grund so gut. Gerade zu Beginn des Jahres begünstigen gleich mehrere Faktoren die Partnersuche: Vielen wird der Wunsch nach einer Partnerschaft erst in den Feiertagen richtig bewusst. Ein häufig gefasster Vorsatz fürs neue Jahr ist darum die aktive Suche nach der großen Liebe. Der perfekte Zeitpunkt, denn nach dem beruflichen und privaten Trubel am Jahresende ist der Kopf nun endlich wieder frei für die wirklich wichtigen Dinge,“ kommentiert Arne Kahlke, Gründer und Geschäftsführer bei LemonSwan.



Wer schon unter Trennungen zu leiden hatte, sollte sich nicht entmutigen lassen. Denn selbst der Bundesdurchschnitt hat schon drei Beziehungen durchlaufen. Die Devise: Mit dem vierten Partner langfristig zum Glück! Mr. oder Mrs. Right finden junge Erwachsene, Menschen in ihrer Lebensmitte und Singles über 60 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei LemonSwan. Die Online-Partnervermittlung ermittelt mit ihrem innovativen LemonSwan® Prinzip die Komponenten der Persönlichkeit und der Partnerschafts-Persönlichkeit, die für eine langfristige Partnerschaft besonders bedeutsam sind. Nutzer erfahren dank des neuesten Matching-Algorithmus am Markt außerdem, welche Eigenschaften ein Partner mitbringen sollte, damit er perfekt zum eigenen Charakter passt.



Für weitere spannende Fakten und Grafiken rund um die Themen Liebe und Partnerschaft besuchen Interessierte die Website lemonswan.de.

LemonSwan GmbH

LemonSwan ist die erste PartnerFairmittlung, die für Alleinerziehende*, Studenten und Auszubildende 100 % kostenlos ist. Das 2017 von Arne Kahlke und Oliver Czok gegründete Unternehmen bringt mit dem innovativen LemonSwan® Prinzip Menschen zusammen, die im Hinblick auf ihre Persönlichkeit perfekt zueinander passen. Das Start-up glaubt an die wahre Liebe und bringt das auch zum Ausdruck: Das Markenzeichen des Unternehmens, der Schwan (engl. the swan), steht für tiefe Liebe und lebenslange Treue in der Partnerschaft. www.lemonswan.de



Über das LemonSwan® Prinzip:



Basierend auf international anerkannten Grundsätzen hat Diplom-Psychologe Prof. Dr. Peter Michael Bak gemeinsam mit dem Start-up das innovative LemonSwan® Prinzip entwickelt. Es ermittelt die Komponenten der Persönlichkeit und der Partnerschafts-Persönlichkeit, die für eine langfristige Partnerschaft besonders bedeutsam sind. Der neueste Matching-Algorithmus am Markt untersucht dabei auch, welche Eigenschaften ein möglicher Partner mitbringen sollte.



* Als alleinerziehend gelten Elternteile mit mindestens einem eigenen Kind im Haushalt, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren