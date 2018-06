Leitz Europameisterschaft mit 24 Mannschaften aus 13 Ländern

Am vergangenen Samstag drehte sich beim Werkzeughersteller aus Oberkochen alles um den Fußballsport. Rund 400 Zuschauer und Teilnehmer aus ganz Europa erlebten auf dem Sportgelände der Gemeinde Königsbronn gemeinsam einen Tag voll sportlichem Ehrgeiz, Fairness und spannenden Spielen.



Diese Veranstaltung war Teil einer Schulungs- und Tagungsreihe in der Leitz Zentrale, die für Mitarbeiter aus den europäischen Tochterunternehmen durchgeführt wurde. Am Vorabend des Turniers fand nach ausführlichen Betriebsbesichtigungen, im Rahmen eines Gemeinschaftsabends die offizielle Gruppenauslosung statt. Hier zeigte sich bereits die gute Stimmung und die freundschaftliche Atmosphäre untereinander, die diese Veranstaltung das ganze Wochenende begleitete. Beachtenswerter Fußballsport, eine tolle Organisation und besonders faire Spiele prägten am Tag darauf das eigentliche Turnier. Dieses gipfelte schließlich in einem Neunmeterschießen, um den Sieger der beiden Finalmannschaften aus Riedau und Oberkochen zu ermitteln. Nach einem nervenaufreibenden Schlagabtausch setzte sich schließlich die Mannschaft aus Österreich durch. Die Begeisterung war nicht nur bei den Teilnehmern groß, sondern auch bei den zahlreichen Zuschauern, die sich im Laufe des Tages auf dem Sportplatz eingefunden hatten.



Anschließend fand die Siegerehrung bei Leitz in Oberkochen statt. Hier überreichten die Gesellschafterinnen Frau Monika Brucklacher und Frau Dr. Cornelia Brucklacher die Pokale an die Mannschaften. Der zusätzlich ausgeschriebene Fairnesspokal wurde durch den Ehrengast Bürgermeister Michael Stütz aus Königsbronn an die rumänische Mannschaft überreicht. „Diese Leitz EM 2018 war mit Sicherheit nicht die letzte“ sagte der Sprecher der Geschäftsführung Jürgen Köppel. Besonderer Dank gebührt auch der Gemeinde Königsbronn und dem SVH Königsbronn, die mit ihrer unbürokratischen Hilfe und der tollen Unterstützung diese Veranstaltung erst möglich gemacht haben und tatkräftig zum Erfolg dieses Fußballfestes beigetragen haben.



Den gelungenen Abschluss bildete das gemeinsame Public-Viewing des Weltmeisterschaftsspieles der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden. Auch hier zeigte sich der tolle Gemeinschaftssinn dieser Veranstaltung und so fieberten schließlich zahlreiche Zuschauer verschiedenster Nationen dem Sieg der deutschen Mannschaft in Russland entgegen.

Gegründet 1876 in Oberkochen/Süddeutschland, ist die Leitz Gruppe der weltweit führende Hersteller von Werkzeugen zur professionellen zerspanenden Bearbeitung von Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff und Verbund-Materialien. Das Produktspektrum umfasst das gesamte Sortiment an maschinengetriebenen Präzisionswerkzeugen. In einem vollständigen Paket an Beratungs- und Servicedienstleistungen geben die rund 3.000 Leitz Mitarbeiter ihre ganze Erfahrung im Umgang mit Zerspanungswerkzeugen an die Kunden weiter und verwirklichen so täglich die Ideale vom kompletten Problemlöser und produzierenden Dienstleister. Leitz Produkte kommen in über 150 Ländern der Erde regelmäßig zum Einsatz. Mit sechs Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika, Vertriebsgesellschaften und -büros in 36 Ländern, einem Netz von 120 Servicestationen mit Schnellfertigungen sowie Vertriebspartnern ist Leitz auf allen Kontinenten vertreten.

