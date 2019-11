Pressemitteilung BoxID: 774700 (LEIPFINGER-BADER KG)

Spende für Jugendfeuerwehr und Helfer vor Ort

Leipfinger-Bader unterstützt ehrenamtliche Arbeit in der Region

Seit Übernahme der Ziegelei Schönlind im Jahr 2014 hat Leipfinger-Bader Maßnahmen für insgesamt rund 15 Millionen Euro umgesetzt, um den Standort zu einer starken Säule im Firmenverbund zu entwickeln. „Mittlerweile beschäftigen wir 50 Mitarbeiter hier am Standort“, zeigte sich Geschäftsführer Paul Simmerbauer zufrieden mit der Entwicklung. Dass es dem Unternehmen in Vilseck nicht nur um eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Standorts geht, sondern dem Ziegelhersteller auch die Region am Herzen liegt zeigt das jüngste Engagement.



Diese Woche war die Jugendfeuerwehr und die Helfer vor Ort aus Vilseck zu Gast in Schönlind. Neben einer Werksführung und einem gemeinsamen Abendessen durfte sich die Delegation auch über eine Geldspende freuen. Jeweils 500€ und somit insgesamt 1.000€ übergab Geschäftsführer Paul Simmerbauer und Betriebsleiter Felix Graf im Rahmen der Veranstaltung an die Gäste.



„Die Übernahme von sozialer Verantwortung ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Das Engagement rund um unsere Werksstandorte, liegt uns dabei besonders am Herzen. Was ehrenamtliche Hilfskräfte wie die Feuerwehr oder die Helfer vor Ort leisten, kann gar nicht hoch genug gelobt werden. Mit unserer Spende wollen wir unseren Beitrag dazu leisten“, lobt Simmerbauer den Einsatz der Helfer.



Die Helfer vor Ort sind eine freiwillige und komplett ehrenamtliche, regionale Ergänzung des Rettungsdienstes. Bei einem Notfall werden die Helfer vor Ort zusammen mit Rettungsdienst alarmiert. Aufgrund ihrer räumlichen Nähe erreichen sie den Einsatzort jedoch wesentlich früher und helfen das therapiefreie Intervall zu verkürzen.



Die Jugendfeuerwehr Gemeinde Vilseck ist ein Zusammenschluss aller 7 Feuerwehren im Gemeindebereich Vilseck. Ziel ist eine gemeinsame gemeindeweit einheitliche Jugendausbildung, um so für die Aufgaben von morgen optimal vorbereitet zu sein. Ein großer Vorteil dabei ist, dass die gesamten Floriansjünger der Gemeinde sich von Anfang an kennen lernen, gemeinsam an Ausflügen teilnehmen und somit der Grundstein für eine perfekte Zusammenarbeit legen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (