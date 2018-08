Lehner Wolle auf Wachstumskurs

Ein Traditionsunternehmen auf Wachstumskurs! Mit neuen Partnern und großen Plänen startet die österreichische Manufaktur Lehner Wolle in diesem Jahr richtig durch. Zum Sommer konnte das Unternehmen die Vivendi GmbH (Eutin) als Vertretung für die Marke Felice im deutschen Markt gewinnen. Die beiden Gründer der Agentur, Monika und Christian Wohlfarth, sind seit über 25 Jahren eine feste Größe in der Branche. Ihr Fokus liegt auf qualitativ hochwertigem und nachhaltig produziertem Design. Einen Namen haben sie sich unter anderem mit dem erfolgreichen Wiederaufbau einer belgischen Teppichmarke gemacht. Den internationalen Vertrieb verantwortet seit dem 1. August Lucia Kroiß. Die Key Account Managerin kommt von Rausch Packaging der MEDEWO Gruppe zu Lehner Wolle. Davor war sie bei der S. SPITZ GmbH ebenfalls in leitendenden Positionen tätig.



„Die Entwicklung neuer, zukunftsweisender Produkte sowie die erfolgreiche Lancierung der Marken Felice und Silentum hat eine großartige Dynamik ausgelöst. Diesen Schwung nutzen wir jetzt für eine strategische Neuausrichtung, die uns ein gesundes und nachhaltiges Wachstum ermöglicht“, sagt Felicitas Lehner, Prokuristin bei Lehner Wolle.



Neue Halle - optimierte Prozesse - mehr Leute



So plant das Familienunternehmen parallel zum Ausbau des Vertriebsnetzes auch die Erweiterung der Produktionsstätte am Heimatstandort Waizenkirchen. Bereits im Sommer nächsten Jahres soll dort eine neue Halle ihren Betrieb aufnehmen. Gebaut wird diese, wie alle jüngeren Gebäude der Manufaktur, mit nachhaltigen Baustoffen und hoch wärmedämmender Technologie. Damit bleibt die Vergrößerung um rund 1.600 qm nahezu klimaneutral. Hand in Hand dazu geht die Erweiterung des Maschinenparks, darunter hochmoderne Geräte für die Filzproduktion und Faservorbereitung, die Optimierung der Logistik-, Produktions- und Qualitätssicherungsprozesse sowie eine Vergrößerung der Belegschaft um zehn Prozent.



Innovationswille und Verantwortung als roter Faden



Lehner Wolle produziert und verarbeitet in der dritten Generation hochwertige Produkte aus natürlicher Schafschurwolle. Die Anwendungsfelder reichen von kreativen Dekorationen aus Filz und Kordel über Lösungen für den Gartenbau bis zu nachhaltigen Dämmmaterialien für die moderne Architektur. Mit dem neuartigen Teppichsystem Felice und den Akustikfilzen Silentum bietet die agile Manufaktur hoch attraktive Lösungen für das Interior Design.



Der internationale Erfolg rührt in besonderem Maße aus der nachhaltigen Unternehmensphilosophie. Deren roter Faden führt von der Konzentration auf die Kernkompetenz Schafschurwolle über den Mut zum Experiment bis hin zur besonnenen Erschließung neuer Märkte. So zählt Lehner Wolle mit der Floral-Wolle zu den weltweit führenden Anbietern der Branche. Die erst 2017 lancierten Innovationen Felice und Silentum werden bereits in vielen Ländern vertrieben, darunter Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, USA und Australien. Der Wachstumskurs jetzt ist ein logischer Schritt im Rahmen der bereits begonnenen strategischen Neuausrichtung, mit der sich das Traditionsunternehmen für die Zukunft aufstellt.



Felice – handwoven design



Felice ist eine Marke der traditionsreichen Manufaktur Lehner Wolle aus Waizenkirchen in Österreich. Das in seiner Art einzigartige Modulsystem für den handgewebten Schafwollteppich erlaubt völlig neue Gestaltungsoptionen sowohl im privaten Wohnbereich als auch in der Objektausstattung. In seiner neuen Marke verbindet das Familienunternehmen Nachhaltigkeit, Herkunft und Innovation: Alle Felice-Teppiche bestehen aus natürlicher Schafschurwolle, die im hauseigenen Werk versponnen und verwebt wird. Wie das Design stammt auch das geschützte Felice- Verbindungssystem Connector aus der eigenen Entwicklung.



Felice im Web: www.felice-living.at



Felice-Clip auf Vimeo: www.vimeo.com/247988799





